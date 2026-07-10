Hugo desmente Mariana Sá e lança acusações: «Decidia sair mais cedo para me seguir»
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Hugo expõe toda a sua verdade em relação à história com Mariana Sá: «Ela perseguia-me»
Depois de reagir à polémica com Mariana Sá, Hugo envia um "recado" à concorrente
Inédito. Em direto, Hugo assiste a todas as imagens de Mariana Sá a falar sobre si
Hugo não cala a revolta e desmente a confissão de Mariana Sá: «É de baixo nível...»
Hugo desmente Mariana Sá e revela a sua versão da relação amorosa dos dois: «Magoa-me. Chamar-me anão e burro é algo que não consigo aceitar»
Depois de reagir aos insultos de Mariana Sá, com quem se envolveu, Hugo voltou a falar no Diário do Big Brother Verão 2026. O ex-concorrente desmentiu várias das declarações de Mariana Sá, apresentou a sua versão da história e admitiu estar profundamente magoado.
A troca de acusações entre Hugo e Mariana Sá continua a aquecer o ambiente fora da casa do Big Brother Verão 2026.
O ex-concorrente começou por desmentir a forma como a relação teve início. «Conheci a Mariana através de amigos. Não me apaixonei. Isso não é verdade», garantiu. «É verdade a parte em que ela diz que pagou a viagem a esse meu amigo... Agora estar-se a gabar disso é muito feio».
Sobre o relacionamento entre ambos, o ex-concorrente assegurou que a história foi bastante diferente da que Mariana descreveu.
"Envolvemo-nos uma vez. Isto de ela estar a dizer que liguei... isso é mentira, não aconteceu. Estive com a Mariana uma vez só.»
Hugo foi mais longe e revelou comportamentos que, segundo afirma, marcaram o período em que os dois se conheciam.
«A Mariana, no fim das noites, decidia sair mais cedo para me seguir. Tenho o registo de 30 e tal chamadas numa noite. Ligou-me imensas vezes», contou. «A Mariana não conseguiu manter uma relação profissional e de respeito», atirou.
No final, Hugo voltou a mostrar-se profundamente magoado com os insultos. «Chamar-me anão e burro é algo que não consigo aceitar. Magoa-me, deixa-me triste», confessou.