Hugo desmente Mariana Sá e lança acusações: «Decidia sair mais cedo para me seguir»

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Hugo desmente Mariana Sá e revela a sua versão da relação amorosa dos dois: «Magoa-me. Chamar-me anão e burro é algo que não consigo aceitar»

Depois de reagir aos insultos de Mariana Sá, com quem se envolveu, Hugo voltou a falar no Diário do Big Brother Verão 2026. O ex-concorrente desmentiu várias das declarações de Mariana Sá, apresentou a sua versão da história e admitiu estar profundamente magoado.

A troca de acusações entre Hugo e Mariana Sá continua a aquecer o ambiente fora da casa do Big Brother Verão 2026.

O ex-concorrente começou por desmentir a forma como a relação teve início. «Conheci a Mariana através de amigos. Não me apaixonei. Isso não é verdade», garantiu. «É verdade a parte em que ela diz que pagou a viagem a esse meu amigo... Agora estar-se a gabar disso é muito feio».

Sobre o relacionamento entre ambos, o ex-concorrente assegurou que a história foi bastante diferente da que Mariana descreveu.

"Envolvemo-nos uma vez. Isto de ela estar a dizer que liguei... isso é mentira, não aconteceu. Estive com a Mariana uma vez só.»

Hugo foi mais longe e revelou comportamentos que, segundo afirma, marcaram o período em que os dois se conheciam.

«A Mariana, no fim das noites, decidia sair mais cedo para me seguir. Tenho o registo de 30 e tal chamadas numa noite. Ligou-me imensas vezes», contou. «A Mariana não conseguiu manter uma relação profissional e de respeito», atirou.

No final, Hugo voltou a mostrar-se profundamente magoado com os insultos. «Chamar-me anão e burro é algo que não consigo aceitar. Magoa-me, deixa-me triste», confessou.

 

Temas: Hugo Pereira Mariana Sá

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