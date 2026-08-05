Revelada amizade que poucos sabiam. João Ricardo mostra-se ao lado de ex-concorrente e assunte: «A história tem mais de 20 anos»

João Ricardo utilizou o Instagram, esta terça-feira, dia 4 de agosto, para repartilhar um momento especial com Hugo Tabaco.

Na fotografia, inicialmente publicada por Hugo Tabaco, os dois surgem sorridentes durante um momento de descontração no Algarve.

A acompanhar o registo, o ex-concorrente do Big Brother Famosos fez questão de destacar a longa amizade que os une: «Parece que foi ontem, mas a nossa história tem mais de 20 anos...», escreveu na legenda da publicação.