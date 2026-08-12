«É tudo mentira»: Hugo reage às acusações de Mariana Sá e garante que ficou «chocado»

Depois de Mariana Sá ter marcado presença no Dois às 10 e comentado a relação que manteve com Hugo, foi a vez de o ex-concorrente do Secret Story 10 dar a sua versão dos acontecimentos.

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Hugo foi confrontado com algumas das declarações feitas por Mariana e mostrou-se surpreendido com aquilo que ouviu. O ex-concorrente negou a versão apresentada pela antiga concorrente e garantiu que grande parte do que foi dito não corresponde à realidade.

«É tudo mentira», afirmou Hugo, deixando clara a sua posição perante as acusações. O ex-concorrente revelou ainda ter ficado particularmente surpreendido com as palavras de Mariana, admitindo: «Eu fiquei chocado».

A conversa surge depois de Mariana Sá ter abordado publicamente o envolvimento que teve com Hugo e de ter feito várias acusações relativamente à forma como a relação entre os dois aconteceu. A antiga concorrente mostrou-se bastante crítica e chegou mesmo a afirmar que tinha elementos que poderiam sustentar a sua versão dos acontecimentos.Desta vez, é Hugo quem afirma ter provas que podem expor que a verdade está do seu lado.

O ex concorrente decidiu não deixar as declarações sem resposta. Ao ser questionado sobre o que tinha sido dito, contestou vários dos episódios relatados por Mariana e procurou esclarecer aquilo que, na sua perspetiva, aconteceu realmente entre os dois.

O tema acabou assim por ganhar um novo capítulo, com versões completamente distintas sobre o passado que os une. Depois de Mariana ter apresentado a sua perspetiva, Hugo surge agora publicamente para a contrariar e garante que não se revê na narrativa apresentada pela ex-concorrente.

A polémica entre os dois parece, por isso, estar longe de ficar encerrada, sobretudo depois de ambos terem decidido falar publicamente sobre o envolvimento que tiveram.