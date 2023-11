Sabia que Iasmim Lira já participou num videoclipe em cenas escaldantes? Veja as imagens aqui!

Iasmim Lira, a «Miss» do Big Brother, arrasa com vestidos ousados! Veja as imagens

Iasmim Lira, concorrente desta edição do Big Brother, para além de ter participado numa novela da TVI, em 2017, «Ouro Verde», em 2019 surgiu no videoclipe da canção «Para Lá das 8», de Nuno Ribeiro.

Nas imagens do vídeo que ilustram o tema, Iasmim Lira protagozina cenas sexys, que vão desde beijos a momentos de intimidade com o homem com quem contracena. O videoclipe já conta com mais de dois milhões de visualizações.

Agora, Iasmim Lira luta para ganhar o prémio final do Big Brother, de cem mil euros.