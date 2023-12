Iasmim Lira recorda mágoa: «Olho para as avós das outras pessoas e penso ‘porque não posso ter uma assim?’»

Iasmim Lira foi a última concorrente expulsa do «Big Brother» e esta quinta-feira esteve no programa «Goucha» da TVI a partilhar um pouco mais da sua emocionante história de vida. A ex-concorrente recordou o passado sem afeto que viveu com a avó materna.

«Quando eu vim morar com a minha avó eu sempre soube que ela nunca gostou tanto de mim como gostava dos meus irmãos e eu nunca entendi o porquê. Lembro-me de estar com ela e ela me dizer me dizer coisas horríveis», contou Iasmim.

A ex-concorrente acrescentou: «E eu dizia ‘porque é que eu tenho que ter uma avó que me trata dessa forma?’. Nunca lhe fiz nada, sempre a tratei bem. Mexe comigo porque eu olho para as avós das outras pessoas, olho para as avós dos filmes e penso ‘porque é que não posso ter uma avó assim?’».

«Porque ela com a minha irmã e os meus irmãos é tão querida e comigo não. Não tenho muito contacto com ela, não tenho coragem (de ter a conversa). Se ela realmente quisesse entender-se comigo, teria, porque eu estive presente na casa dela e ela nunca me chamou para pedir desculpas, portanto acho que tem de ser iniciativa da parte dela, porque nunca fui eu que lhe fiz mal», sublinhou.

Iasmim confessou ainda: «Tenho medo de ouvir as coisas que ouvi naquela altura, porque acho que ela simplesmente não gosta de mim e isso não vai mudar. Foram muitos anos a ouvir o que eu vi, a ser tratada como ela me tratou e de pessoas assim eu prefiro distância».