'Deusa, sereia, diva': Recorda-se de Iasmim Lira? Esta ex-Big Brother 2023 faz subir a temperatura nas redes sociais

Iasmim Lira, que participou no Big Brother 2023 ao lado de nomes como Francisco Monteiro, Márcia Soares e Joana Sobral, voltou a dar que falar… e tudo por boas razões!

Nas redes sociais, a ex-concorrente tem partilhado várias fotografias em poses ousadas de biquíni, tanto na praia como na piscina, e os elogios dos seguidores não param de chegar. Com curvas de fazer parar o trânsito e uma confiança que transborda, Iasmim faz subir a temperatura a cada nova publicação.

“Diva”, “Deusa”, “Maravilhosa”, “Sereia” — os comentários são unânimes e cheios de admiração.

Beleza natural e atitude confiante

Entre o brilho do sol, os cenários paradisíacos e o estilo arrojado, Iasmim mostra que continua a ser uma das figuras mais marcantes da edição de 2023 do reality show. A sua autenticidade e presença forte já eram notórias dentro da casa, e agora, cá fora, continua a conquistar uma legião de fãs.

As fotografias, com tons quentes e paisagens de verão, realçam não só a beleza física da jovem, mas também a sua energia vibrante e atitude positiva, que se tornaram imagem de marca desde que saiu do programa.