Em mais uma gala do Big Brother, ficamos a saber quem foi o concorrente expulso a três galas da final.

Iasmim Lira foi a concorrente expulsa esta noite da casa do Big Brother, com apenas 28% dos votos do público. Francisco Vale escapou à expulsão, tendo reunido 72% de votos do público.

Durante a gala, Joana Sobral foi a primeira salva da noite, tendo reunido 52% de votos do público.