Confronto entre Iasmim e Francisco Monteiro: «Lá fora não quero ser tua amiga»

A cadeira quente pós-gala deste domingo foi recheada de momentos fortes e discussões e um deles foi um confronto mais aceso entre Iasmim Lira e Francisco Monteiro. A concorrente mostrou-se desiludida com o colega e expressou a sua indignação.

«O Zaza teve atitudes más comigo, se foram intencionais ou não, acredito que talvez ele não quisesse magoar, mas magoou com as palavras que me disse. É uma briga constante que sempre tivemos. Ele sentiu-se magoado e dececionado com algumas pessoas e eu pergunto onde é que eu o fiz sentir dessa forma», começou por referir.

Depois, Iasmim dirigiu-se a Francisco Monteiro e confrontou-o: ««Como é que tu confias em milhões de pessoas dessa casa, que te fazem tudo o que tu dizes e eu que nunca fiz porra nenhuma, dizes que não consegues confiar em mim?»

«Tu metes uma barreira na nossa relação porque simplesmente o facto de eu me dar bem com outras pessoas que estão do outro lado, que não é o teu, isso incomoda-te», disse Iasmim referindo-se à sua proximidade com André Lopes, rival de Monteiro no jogo.

A concorrente acrescentou: «Não consigo a entender a parte de que tu não consegues confiar em mim por eu me dar bem com o André e isso deixa-me triste porque eu sempre estive lá para ti em todos os momentos maus, defendi-te milhões de vezes, meti-me na tua situação e da Márcia».

«Agora chegares em rede nacional e dizeres ‘eu não confio na Iasmim’ por nada, é a pior justificação que uma pessoa pode dar e se tu não confias em mim aqui porque é que lá fora vais confiar? Porque eu tenho bom coração? Porque me admiras? Se admiras tanto uma pessoa assim como é que não consegues confiar nela?», questionou.

Iasmim sublinhou: «Se aqui dentro não confias em mim, então eu lá fora também não quero ser tua amiga. A partir do momento em que metes condições, isso não é ser amigo. «És capaz de ser amigo de uma pessoa que diz que não confia em ti?».