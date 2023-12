Iasmim Lira desiludida com Francisco Monteiro: «Amigo que é amigo não fala isso». Saiba tudo aqui!

Iasmim Lira triste com Francisco Monteiro: «Não me sinto confortável em estar daquele lado»

Iasmim Lira: «Não quero ser associada ao grupo do Zaza. Não teve consideração por mim»

A relação de Iasmim Lira e Francisco Monteiro está mais ‘tremida’ do que nunca. Durante uma conversa honesta, Iasmim revelou que sente que a sua amizade em relação a Francisco Monteiro não é correspondido na mesma medida. «Eu considero-te um amigo, tu não me consideras uma amiga», começou por dizer.

«Eu importo-me contigo, estou sempre para ti e não me sinto valorizada. Não é a primeira vez que eu te digo isso, Zaza. Tu estás sempre a desvalorizar a minha amizade», explicou.

«Isso é mentira. Ao contrário do que tu possas pensar, eu valorizo-te imenso como pessoa, como amiga, como mulher, podes ter a certeza absoluta», reagiu Francisco Monteiro.

Durante uma dinâmica de grupo esta sexta-feira, 1 de dezembro, Francisco Monteiro admitiu que prefere afastar-se de Iasmim Lira.

«A Iasmim tem um posicionamento aqui e eu prefiro estar afastado e deixar que isto corra o percurso normal», explicou.

A concorrente ficou triste com as palavras do colega e lamentou: «Sempre tive lá para o Zaza e ele sabe disso (…) Amigo que é amigo não fala isso…»

Na manhã de sábado, 2 de dezembro, Iasmim desabafou com Hugo Andrade e André Lopes sobre as palavras de Francisco Monteiro e os colegas enalteceram a sua postura.

«Mostraste o teu ponto de vista muito bom (…) marcaste a tua posição», elogiaram.

Mais tarde Iasmim Lira conversou com Hugo e mostou-se magoada por ter sido afastada por Francisco Monteiro do grupo e considera que o concorrente não teve consideração por ela.

«Não quero ser associada ao grupo do Zaza. Eu senti-me triste, desrespeitada… Não teve consideração por mim. Logo, para mim não faz sentido estar ao lado deles», explicou.

