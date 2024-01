Iasmim ou Jandira? Uma delas foi expulsa pelos portugueses. Descubra quem!

As mudanças de visual de Jandira Dias! Veja aqui as diferenças

O Desafio Final do Big Brother não para de surpreender e esta quarta-feira, dia 10, foram anunciadas duas novas concorrentes: Jandira Dias, ex-concorrente de O Triângulo, e Iasmim Lira, da última edição do Big Brother 2023.

Contudo, assim que as duas entraram na casa, o Big Brother avisou que só haveria lugar para uma. Por isso, lançou uma votação na app para que os portugueses escolhessem quem merecia ficar na casa, e, por conseguinte, quem queriam expulsar.

Apesar de só terem estado as duas 24 horas na casa do Big Brother, houve tempo para discussões e alguns ajustes de contas, uma vez que a entrada de ambas causou algum desconforto e gerou determinadas guerras dentro da casa do Big Brother.

Iasmim Lira começa por dizer: «A casa está muito parada... não há conteúdo... o tema do Miguel e da Bárbara está muito chato». Depois, dirige-se a Fábio Gonçalves, devido a uma situação lá fora que envolve a ex-concorrente Mariana Pinto, em que este, alegadamente, lhe disse: «Mariana, não achas que estás a ficar quadrada?», deixando o mesmo sem resposta.

Depois, a ex-modelo e concorrente do Big Brother 2023, dá a sua opinião sobre Diana Lopes: «Vi coisas que falaste sobre mim, que realmente achei muito feio, e achei-te um bocado hipócrita... achei completamente desnecessário», revela. A concorrente da Maia responde, e Miguel Vicente junta-se à discussão ao dizer que Iasmim foi uma concorrente com um registo muito linear.

Bárbara Parada também não hesita em entrar na discussão e atira farpas a Diana Lopes: «Óbvio... ela não falaria isso na tua cara, ou falaria de outra maneira, mas ela faz isso com todos os concorrentes. Eu sinto que és uma falsa moralista, tu pensas que podes falar de tudo e todos da maneira que queres e não podes... tens de olhar para ti antes de falares dos outros... tu criticas os concorrentes, mas depois quando falas com eles, só lhes lambes as botas... acho feio», diz Bárbara a Diana.

Depois, é a vez de Jandira Dias dar a opinião sobre os concorrentes da casa, e esta mostra-se implacável com Diana Lopes: «Vejo que ela está como se fosse uma lambe-botas ao Miguel, porque ela sabe que o Miguel tem um público gigantesco... ela quer muito estar do lado dele, ao pensar que assim, irá chegar à final, como aconteceu com a ex-namorada Bárbara», atira. A concorrente de Angola, vira-se depois para Leandro e diz: «Não está a tomar as decisões pela cabeça dele... está a seguir-se muito pelas decisões do Miguel, parece que não está a ter opinião própria». O cantor não gosta do que ouve e riposta: «Deves ter visto outro reality show que não é este...».

Após Jandira Dias tecer as suas críticas, Miguel Vicente intervém, a concorrente de Angola não gosta da interrupção e riposta: «Tu deves mesmo achar que tens o rei na barriga, eu não vim para te atacar, mas a maneira como tratas as pessoas...», e Leandro critica a concorrente: «Tu estás a fazer uma cópia dos comentários da Iasmim, mas de forma diferente, tu nem sequer tens noção daquilo que estás a dizer!».

No final da reunião, Leandro mostra-se revoltado com as opiniões de Jandira Dias e reage: «Tive que lhe dar o patim... então ela faz uma cópia da outra, mas de uma maneira diferente... está maluca! Tive de intervir como deve ser», e continua, mostrando-se irritado por Jandira ter dito que este "andava ao colo do Miguel": «Psicologicamente, ela que não bata comigo senão leva um rasgo...», remata.

Também, Diana Lopes mostra-se indignada com as opiniões das novas concorrentes e reage: «Já nem tenho vontade de me aproximar mais do Miguel... não permito que me tentem denegrir mais uma vez...».

Durante o Especial com Cláudio Ramos, o apresentador revelou qual das concorrentes expulsa da casa mais vigiada do país, por vontade dos portugueses. Jandira Dias foi a concorrente mais votada pelo público e, por isso, continua no Desafio Final. Veja aqui: