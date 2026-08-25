Ao lado de grandes atores. Poucos sabem, mas este ex-concorrente de reality show faz parte do elenco da novela da TVI

Igor Marchesi é um dos rostos que fazem parte do elenco de «Terra Forte», onde interpreta Luzilei. O ator assume agora um novo desafio na ficção nacional, depois de ter ficado conhecido por muitos telespectadores através de um formato bem diferente. E poucos sabiam...

Em 2024, Igor Marchesi participou no «Dilema», reality show da TVI apresentado por Manuel Luís Goucha. A experiência permitiu-lhe chegar a um público mais abrangente, mas o percurso na televisão estava longe de ser uma novidade.

Natural do estado de Espírito Santo, no Brasil, Igor Marchesi nasceu numa vila piscatória e cresceu em contacto com a natureza, no seio de uma família numerosa.

O gosto pela representação surgiu cedo. Começou por fazer teatro na Igreja, mas acabou por se formar em Turismo e trabalhar como produtor cultural. Foi através dessa profissão que conseguiu juntar dinheiro para viajar até São Paulo, onde decidiu apostar no sonho de ser ator e estudou representação.

A estreia profissional aconteceu na Globo, na novela «Fina Estampa». Há cerca de dez anos, mudou-se para Portugal e começou a construir uma nova etapa da carreira no país.

Desde então, participou em várias séries e novelas, entre elas «Ouro Verde», da TVI.

Agora, Igor Marchesi regressa à ficção com Luzilei, em «Terra Forte», mostrando uma nova faceta depois da passagem pelo «Dilema».