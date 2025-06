Ele não está sozinho: Igor Rodríguez ruma ao Alentejo... e muito bem acompanhado

Nos últimos dias, Igor Rodríguez decidiu rumar, mais precisamente a Reguengos de Monsaraz, para desfrutar de uns dias de descanso em companhia muito especial!

O ex-concorrente do Big Brother 2025 fez-se acompanhar por Érica Reis, Sara Silva e Tomé Cunha - também eles ex-concorrentes do mesmo reality show. Nas redes sociais, o grupo de amigos tem partilhado várias imagens desta fuga, em que Tomé (que é DJ) até deu um concerto na praia fluvial.

Percorra a nossa galeria e veja as imagens!

Química com Igor Rodríguez? Renata Reis revela tudo

Renata Reis esteve no programa Dois às 10, da TVI, e respondeu, sem rodeios, às especulações sobre uma possível relação amorosa com Igor Rodriguez, concorrente do Big Brother, enquanto esteve dentro da casa enquanto capitã. Cristina Ferreira não hesitou em lançar a pergunta: «Estás disponível para o amor?», ao que Renata foi clara: «Não estou disponível, não vai acontecer…».

A conversa rapidamente ganhou um tom bem-humorado quando Cristina falou num «click» : «Nem com o Igor?», provocando risos no estúdio. Renata respondeu entre gargalhadas: «Não, por amor de Deus! É isto, novelas mexicanas sempre a acontecer.»

Apesar da evidente cumplicidade e amizade entre os dois na casa, Renata fez questão de esclarecer o tipo de ligação que tem com Igor: «Comigo não vai acontecer. Nós somos amigos. Ele é um rapaz espetacular, super divertido, eu gostei mesmo dele, é um bom amigo e sempre foi amigo.»

A ex-concorrente do Secret Story e capitã do Big Brother, ainda deixou um recado direto ao público e às especulações: «Não é por haver uma aproximação entre um homem e uma mulher que têm logo que ligar e associar a um possível casal… vamos parar com novelas mexicanas.»