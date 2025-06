É difícil conter as lágrimas. Igor Rodríguez celebra o irmão que morreu com declaração de amor carregada de emoção

Igor Rodríguez assinalou o aniversário do irmão mais velho, Crys, que morreu há cerca de um ano. Nesta terça-feira, 10 de junho, o ex-concorrente do Big Brother 2025 recorreu às redes sociais para partilhar uma foto rara com o irmão e uma mensagem emotiva.

«Hoje, 10 de junho, fazias 30 aninhos. Hoje era o dia de festejarmos juntos, hoje era esse dia, não estás cá visível mas sinto a tua presença todos os dias. Amo-te, irmão», escreveu, na rede social X (antigo Twitter).

Hoje 10 de junho fazias 30 aninhos, hoje era o dia de festejarmos juntos, hoje era esse dia, não estás cá visível mas sinto a tua presença todos os dias Amo te irmão 💚🕊️ — Igor rodriguez (@igorRodriguezzz) June 10, 2025

No Instagram, Igor Rodríguez partilhou uma foto inédita com o irmão mais velho, em que este surge de cadeira de rodas. «O céu está em festa. Hoje é o teu dia, irmão. A saudade é imensa. Os teus sonhos são os meus sonhos», escreveu na legenda da publicação.

A morte inesperada do irmão de Igor Rodríguez

O irmão de Igor Rodríguez morreu de forma inesperada há cerca de um ano. Apesar do problema motor que o obrigada a andar de cadeira de rodas desde sempre, Cristiano, carinhosamente tratado por Crys, estava bem de saúde, dentro daquilo que era expectável, dado o quadro de fragilidade que apresentava de nascença. Tudo aconteceu quando Alexandra, a mãe de Igor, e Crys estavam de férias em Lisboa. A revelação foi feita pela própria.

«Fui ao Rock in Rio com ele, sentiu-se mal e foi levado para o hospital. Tentava que ele vivesse ao máximo, ele queria ir fazer um cruzeiro e fomos, era louco pelo MotoGP, e fomos a Espanha. Tudo o que ele queria ir, e eu podia, tentava ir sempre, para ele ver e viver. No fundo, tinha medo que acontecesse o que aconteceu», revelou a mãe do ex-concorrente do Big Brother, em declarações à revista TV 7 Dias. «Ele sentiu-se mal, foi para o hospital e já não saiu. Nunca nos passou pela cabeça que ele… como aqui na Madeira já tinha sido internado… Ele estava consciente. Estava à minha espera naquele dia, porque não queria que ninguém lhe desse banho ou cuidasse dele, disseram que ele estava melhor, mas infelizmente morreu», adiantou.

Igor Rodríguez ficou de rastos com a perda do irmão e foi a mágoa que lhe deu forças para se inscrever no Big Brother. «Acho que foi isso que lhe deu força para ir para o Big Brother. Era o que o irmão queria, está a fazer pelos dois. Na altura, o Igor deixou-lhe uma dedicatória a dizer que ia viajar por ele, viver por ele. Ele adorava o Big Brother e agora vejo que o Igor conseguiu entrar… ainda por cima com a camisa dele, é uma mistura de emoções, é como se ele estivesse a dizer ‘mãe eu estou aqui, ele entrou, eu estou a fazer por ele’», disse.