Big Brother ao rubro! Concorrente expulso sai com uma votação que ninguém esperava

A gala do Big Brother deste domingo ficou marcada por momentos de grande emoção e tensão, culminando com a tão aguardada expulsão da noite. O público votou ao longo da semana para salvar o seu concorrente favorito entre os três nomeados: Carina Frias, Igor Rodriguez e Nuno Brito.

A votação era para salvar, e Cláudio Ramos foi o responsável por anunciar, em direto, os resultados. O primeiro concorrente a ser salvo foi Nuno Brito com 39% dos votos, seguido de Carina Frias com 34% dos votos , deixando Igor Rodriguez como o menos votado pelos portugueses.

Com 27% dos votos, Igor Rodriguez foi o concorrente expulso da noite, surpreendendo não só os colegas dentro da casa como também os telespectadores. A reação foi imediata e carregada de emoção, com abraços, e muitas palavras por dizer. A decisão do público foi clara e decisiva, encerrando mais um capítulo dentro da casa mais vigiada do país.

Igor Rodriguez. 24 anos, natural da Ilha da Madeira, filho de pai venezuelano e mãe lisboeta, tem três ocupações: é motorista de turismo; trabalha ao sábado numa barbearia; e ao domingo é jogador de futebol. Considera-se vaidoso, descontraído e muito fiel, embora os amigos o descrevam como mulherengo.

Neste momento está solteiro, garante que são mais as raparigas que o abordam do que o contrário. Acredita que vai ser um concorrente divertido. O grande desafio na casa será trabalhar com os outros na limpeza e arrumação.

