O concorrente que está no Big Brother para honrar a morte do irmão

História comovente: Igor Rodriguez entra no Big Brother 2025 para homenagear o irmão que já faleceu e emociona o público.

Sonho partilhado: O jovem madeirense revela que sempre acompanhou o reality com o irmão e que agora vive esta experiência por ambos.

Força e superação: Determinado, Igor afirma que esta é a sua oportunidade para honrar a memória do irmão e lutar pela vitória.

O Big Brother 2025 tem sido palco de histórias marcantes, e a de Igor Rodriguez não deixou ninguém indiferente. O jovem madeirense, de 24 anos, entrou na casa mais vigiada do país com um objetivo muito especial: honrar a memória do irmão, que faleceu recentemente e era um grande fã do programa.

No vídeo de apresentação, Igor emocionou-se ao recordar a ligação que ambos tinham com o reality show da TVI: «O Big Brother surgiu com o meu irmão. Sempre foi um sonho dele poder entrar. As noites de domingo eram só a ver as galas. Para ele, esta participação vai além do jogo: «Ele já não está cá, mas de certeza que, esteja onde estiver, vai entrar comigo».

A perda do irmão teve um impacto profundo na sua vida, levando-o a encarar esta experiência como um novo recomeço: «A partir desse dia, senti que tinha de aproveitar por mim e por ele. E também é por mim e por ele que vou ganhar o Big Brother».

A história do concorrente já está a comover os telespectadores e promete ser um dos momentos mais emocionantes desta edição do Big Brother 2025.

Conheça-o aqui:

Igor Rodriguez. 24 anos, Madeira

Natural da Ilha da Madeira, filho de pai venezuelano e mãe lisboeta, tem três ocupações: é motorista de turismo; trabalha ao sábado numa barbearia; e ao domingo é jogador de futebol. Considera-se vaidoso, descontraído e muito fiel, embora os amigos o descrevam como mulherengo.

Neste momento está solteiro, garante que são mais as raparigas que o abordam do que o contrário. Acredita que vai ser um concorrente divertido. O grande desafio na casa será trabalhar com os outros na limpeza e arrumação.

Veja também:

Músculos e mais músculos. O que tem Diogo Bordin de especial? O bonitão do Big Brother que parou Portugal - Big Brother - TVI