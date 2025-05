Mãe de Igor Rodriguez revela pormenor da entrada do filho na casa que passou despercebido: «Arrepiei-me toda»

Dina, mãe de Igor Rodriguez, marcou presença hoje, dia 9 de maio de 2025, no programa Dois às 10, onde partilhou a emoção de ver o filho na casa do Big Brother. Durante a conversa com Cristina Ferreira, revelou um detalhe comovente que passou despercebido: Igor vestiu a camisa do irmão falecido nas fotografias oficiais para o reality show. «Arrepiei-me toda», confessou, visivelmente emocionada.

A entrada de Igor no Big Brother representa muito mais do que uma participação num programa de televisão — é uma homenagem sentida ao irmão, que também sonhava entrar na casa mais vigiada do país. Dina explicou a forte ligação familiar e o impacto profundo da perda, reforçando o orgulho que sente no percurso do filho.

Para Dina, a presença de Igor no reality show tem sido uma força no processo de luto, ajudando-a a transformar a dor em motivação.

Veja o momento aqui:

Recorde que Igor está nomeado e a tensão vai aumentar na casa do Big Brother. Foi anunciado que a próxima gala, marcada para domingo, contará com uma dupla expulsão. A novidade foi revelada no final do Especial de ontem, por Cláudio Ramos, e também confirmada através do Instagram oficial do reality show da TVI.

Com três concorrentes nomeados e o ambiente mais intenso do que nunca, a decisão promete agitar o jogo e deixar os concorrentes com as emoções à flor da pele. Esta dupla expulsão poderá mudar drasticamente a dinâmica da casa, numa altura em que os ânimos estão ao rubro.

Recorde que Luís Gonçalves já foi salvo das nomeações no início da semana, depois de ter sido o concorrente mais votado pelo público. Já ontem, dia 8 de maio de 2025, Nuno Brito pode também respirar de alívio, depois de ser o segundo mais votado da semana.

Assim, restam apenas três concorrentes em risco de serem expulsos no próximo domingo.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

CARINA FRIAS - 761 20 20 02

ÉRICA REIS - 761 20 20 06

IGOR RODRIGUEZ - 761 20 20 08

Veja também: Acusações de roubo, copo de água atirado ao chão e cigarros destruídos: Uma tarde explosiva no Big Brother

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!