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Lisa já é passado! Igor Rodríguez "apanhado" com outra ex-concorrente: e estas são as fotos que denunciaram tudo

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Lisa já é passado! Igor Rodríguez "apanhado" com outra ex-concorrente: e estas são as fotos que denunciaram tudo - Big Brother
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Igor Rodríguez poderá estar a viver um novo romance com uma outra concorrente de reality show.

Igor Rodriguez e Lisa Schincariol anunciaram o fim do namoro recentemente, depois de quase um ano juntos. Agora, o ex-concorrente do Big Brother 2025 parece já ter seguido em frente e há um conjunto de fotos que "denuncia" um possível romance com outra ex-colega do reality show da TVI.

Trata-se de Carina Frias, de quem Lisa Schincariol era bastante amiga dentro da casa mais vigiada do País. Nos últimos tempos, Carina e Igor têm partilhado várias fotografias nas redes sociais nos mesmos locais, apesar de nunca se permitirem fotografar juntos.

As imagens não passaram despercebidas aos fãs. 

Pode ver tudo na galeria que preparámos para si!

«És uma cobra»: Após o fim do namoro com Igor, Lisa Schincariol enfrenta Nuno Brito em confronto público

A relação de amizade que parecia existir entre Lisa Schincariol e Nuno Brito após a participação de ambos no Big Brother 2025 chegou definitivamente ao fim. Os dois ex-concorrentes envolveram-se numa troca de acusações pública nas redes sociais, num conflito que também envolve Igor Rodriguez.

Tudo começou quando Nuno Brito partilhou várias publicações dirigidas a Igor Rodriguez. Numa delas, divulgou uma montagem onde Igor surge com cabeça de cão a ser puxado por uma trela, acompanhada da legenda: «Porto → Madeira. Sociedade protetora dos animais expresso».

As provocações não passaram despercebidas a Lisa Schincariol, que decidiu sair em defesa do ex-namorado através da rede social X. «Ps: o dia das crianças foi ontem», atirou, numa clara referência ao comportamento de Nuno Brito.

Pouco depois, a tensão aumentou quando Nuno Brito publicou um print de uma mensagem enviada por Lisa no Instagram, deixando apenas visível a palavra «Nuno». A publicação dava a entender que a ex-concorrente o tinha procurado sem motivo aparente. Indignada com a situação, Lisa decidiu revelar o conteúdo completo da mensagem. «Nuno, o dia das crianças foi ontem. Vê se ganhas juízo que já tens idade», podia ler-se. A jovem explicou assim o verdadeiro contexto do contacto, numa altura em que Nuno Brito continua a lançar críticas a Igor Rodriguez após o fim da relação entre este e Lisa.

Sem ficar em silêncio, Nuno respondeu de forma dura: «Boa tarde. Sim foi ontem, o teu amigo ou ex ou seja lá o que for deve ainda estar a celebrar o dia. Pelo que me conheceste sabes bem que nunca ataco ninguém sem ser atacado. Sabes disso. Não comecei, mas termino!» O ex-concorrente endureceu ainda mais o discurso e pediu a Lisa que deixasse de o contactar. «Quando andavam a tentar fazer piadinhas tava tudo certo, agora aguentem. Só levo com quem tenta mexer comigo. Outra coisa, se vocês não estão juntos vieste mandar-me mensagem para quê?! Baza daqui e não voltes a mandar-me mensagens», escreveu.

A resposta de Lisa não tardou. Ao republicar a conversa completa, deixou uma nova farpa ao antigo colega de programa: «Nuno, cura-te. Sabes perfeitamente que se tivesses respondido, emolduravas».

Mas a troca de acusações estava longe de terminar. Através da sua conta na rede social X, Nuno Brito voltou à carga e dirigiu duras críticas à algarvia. «Deves estar meia tola, a poncha não te fez bem. Mas depois de grogue, poncha não sabe a nada, normal. Se não viesses meter o bedelho nem me lembrava da tua existência, rapariga… mas pois querias defender o menino, dizes tu», disparou. A terminar, deixou uma das acusações mais fortes de toda esta polémica: «És uma cobra, miúda. Só compra quem não conhece».

Com os ânimos ao rubro, tudo indica que a guerra entre os antigos concorrentes do Big Brother 2025 está longe de conhecer um desfecho. Entretanto, os fãs continuam atentos a cada novo capítulo desta troca de farpas que está a marcar as redes sociais.

Temas: Igor Rodríguez Lisa Schincariol Carina Frias Big brother

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