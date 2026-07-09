Lisa já é passado! Igor Rodríguez "apanhado" com outra ex-concorrente: e estas são as fotos que denunciaram tudo

Igor Rodriguez e Lisa Schincariol anunciaram o fim do namoro recentemente, depois de quase um ano juntos. Agora, o ex-concorrente do Big Brother 2025 parece já ter seguido em frente e há um conjunto de fotos que "denuncia" um possível romance com outra ex-colega do reality show da TVI.

Trata-se de Carina Frias, de quem Lisa Schincariol era bastante amiga dentro da casa mais vigiada do País. Nos últimos tempos, Carina e Igor têm partilhado várias fotografias nas redes sociais nos mesmos locais, apesar de nunca se permitirem fotografar juntos.

As imagens não passaram despercebidas aos fãs.

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«És uma cobra»: Após o fim do namoro com Igor, Lisa Schincariol enfrenta Nuno Brito em confronto público

A relação de amizade que parecia existir entre Lisa Schincariol e Nuno Brito após a participação de ambos no Big Brother 2025 chegou definitivamente ao fim. Os dois ex-concorrentes envolveram-se numa troca de acusações pública nas redes sociais, num conflito que também envolve Igor Rodriguez.

Tudo começou quando Nuno Brito partilhou várias publicações dirigidas a Igor Rodriguez. Numa delas, divulgou uma montagem onde Igor surge com cabeça de cão a ser puxado por uma trela, acompanhada da legenda: «Porto → Madeira. Sociedade protetora dos animais expresso».

As provocações não passaram despercebidas a Lisa Schincariol, que decidiu sair em defesa do ex-namorado através da rede social X. «Ps: o dia das crianças foi ontem», atirou, numa clara referência ao comportamento de Nuno Brito.

Pouco depois, a tensão aumentou quando Nuno Brito publicou um print de uma mensagem enviada por Lisa no Instagram, deixando apenas visível a palavra «Nuno». A publicação dava a entender que a ex-concorrente o tinha procurado sem motivo aparente. Indignada com a situação, Lisa decidiu revelar o conteúdo completo da mensagem. «Nuno, o dia das crianças foi ontem. Vê se ganhas juízo que já tens idade», podia ler-se. A jovem explicou assim o verdadeiro contexto do contacto, numa altura em que Nuno Brito continua a lançar críticas a Igor Rodriguez após o fim da relação entre este e Lisa.

Sem ficar em silêncio, Nuno respondeu de forma dura: «Boa tarde. Sim foi ontem, o teu amigo ou ex ou seja lá o que for deve ainda estar a celebrar o dia. Pelo que me conheceste sabes bem que nunca ataco ninguém sem ser atacado. Sabes disso. Não comecei, mas termino!» O ex-concorrente endureceu ainda mais o discurso e pediu a Lisa que deixasse de o contactar. «Quando andavam a tentar fazer piadinhas tava tudo certo, agora aguentem. Só levo com quem tenta mexer comigo. Outra coisa, se vocês não estão juntos vieste mandar-me mensagem para quê?! Baza daqui e não voltes a mandar-me mensagens», escreveu.

A resposta de Lisa não tardou. Ao republicar a conversa completa, deixou uma nova farpa ao antigo colega de programa: «Nuno, cura-te. Sabes perfeitamente que se tivesses respondido, emolduravas».

Mas a troca de acusações estava longe de terminar. Através da sua conta na rede social X, Nuno Brito voltou à carga e dirigiu duras críticas à algarvia. «Deves estar meia tola, a poncha não te fez bem. Mas depois de grogue, poncha não sabe a nada, normal. Se não viesses meter o bedelho nem me lembrava da tua existência, rapariga… mas pois querias defender o menino, dizes tu», disparou. A terminar, deixou uma das acusações mais fortes de toda esta polémica: «És uma cobra, miúda. Só compra quem não conhece».

Com os ânimos ao rubro, tudo indica que a guerra entre os antigos concorrentes do Big Brother 2025 está longe de conhecer um desfecho. Entretanto, os fãs continuam atentos a cada novo capítulo desta troca de farpas que está a marcar as redes sociais.