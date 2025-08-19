Beijo na boca para toda a gente ver: Igor Rodriguez e Lisa Shincariol já não se escondem

Igor Rodríguez e Lisa Schincariol já não se escondem e o beijo na boca que deram para toda a gente ver é a prova disso.

O casal conheceu-se no Big Brother 2025 e desde então tem mantido uma amizade próxima fora da casa. A cumplicidade entre os dois é evidente, com os ex-concorrentes a mostrarem-se inseparáveis em várias ocasiões. Nos últimos tempos, têm vindo a crescer as especulações sobre um possível namoro.

Esta segunda-feira, 18 de agosto, Igor partilhou nas redes sociais uma fotografia que veio reforçar esses rumores. Na imagem, ambos aparecem a dar um beijo na boca, confirmando uma ligação que parece ir para além da simples amizade.

Veja aqui a publicação :

Lisa Schincariol também reagiu e partilhou a mesma fotografia na sua conta da rede social X, acompanhada da legenda: «Será que esta chega?», seguida de outra publicação onde escreveu: «Agora não me voltem a chatear.»

Esta troca de imagens e mensagens nas redes sociais parece deixar claro que Igor e Lisa estão a viver uma relação especial, que tem vindo a ganhar cada vez mais atenção dos fãs do programa.

