Igor tem conversa privada com Luís, mas vai a correr contar tudo a Nuno e Carolina

Carina Frias indignada com os colegas: «As opiniões todos têm mas ninguém as dá, não querem magoar os amigos»

Igor Rodriguez teve conversa com Luís Gonçalves e contou tudo a Nuno e Carolina: «Venho partilhar informações com vocês»

No Big Brother, não há conversas secretas que não se tornem um assunto mais tarde ou até no momento em que acabam de acontecer. Igor Rodriguez conversou com Luís Gonçalves no Quarto Amarelo sobre os seus comportamentos e sobre a sua postura no jogo, mas assim que o momento acabou foi a correr contar tudo aos amigos Nuno Brito e Carolina Braga. Depois, Solange também se junta o grupo e todos cortam na casaca de Luís.

«Só pegava que tu a chamaste de palhaça…», contou Igor a Nuno, que se mostra revoltado: «Ele quer apanhar-me na curva, não vai acontecer…» O concorrente adianta que não percebe o que Luís quer de si, mas que não faz questão de conversar com o colega até que ele saiba o que é educação.

Igor intervém e conta que Luís lhe disse que teve de apontar os erros de Nuno por este ser Líder. O personal trainer refere que tem muita curiosidade em saber a história de Luís “para ver a tal bagagem” e atira: “Ele vale zero”. Nuno ainda adianta que Lisa e Luís ainda não tiveram uma discussão porque a colega brinca com as situações para não se chatear.

VEJA TAMBÉM: Esta edição do Big Brother chegou ao Brasil. Há uma concorrente que está a fazer sucesso do noutro lado do Atlântico

E AINDA: Acontecimentos inesperados e emoções fortes: Estas são as maiores reviravoltas desta edição do Big Brother