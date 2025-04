Química no ar? Igor Rodriguez volta a provocar Lisa Schincariol: «Disse que ias encontrar o amor da tua vida»

Química no ar? Lisa e Igor têm mostrado momentos cúmplices dentro da casa do Big Brother. Será apenas amizade ou o início de algo mais?

Desde o primeiro dia dentro da casa do Big Brother, Lisa Schincariol de 27 anos e Igor Rodriguez de 24 anos, têm demonstrado uma química especial que não passou despercebida aos telespectadores. A cumplicidade entre os dois concorrentes tem sido evidente, especialmente no momento em que se reencontraram dentro da casa depois de terem estado separados. Relembre-se aqui do momento:

Na madrugada de dia 1 de abril, durante a tarefa semanal, Lisa abriu o coração e partilhou detalhes sobre a sua vida familiar com Igor. A concorrente recordou conselhos que recebeu da mãe antes de entrar no jogo.

Em tom descontraído, Igor aproveitou o momento para provocar Lisa com uma pergunta inesperada: «Disse que ias encontrar o amor da tua vida?» Lisa, entre risos, respondeu: «Só disse para ser eu mesma…».

Com o interesse de Igor cada vez mais evidente e os momentos de cumplicidade cada vez mais regulares, estes dois concorrentes estão a dar que falar dentro e fora da casa do Big Brother. Entre brincadeiras e momentos de proximidade, os telespectadores especulam sobre um possível romance: «A amar estes dois🤭», «Vão acabar por ficar 😅😍», «São fofinhos 😍».

