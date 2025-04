Exclusivo APP TVI Reality. Dois concorrentes envolvidos em nova discussão: «Vai plantar batatas!»

O ambiente aqueceu no Big Brother 2025 com mais um momento de confronto entre os concorrentes. No alpendre da casa, Igor Rodriguez protagonizou uma discussão acesa com Lisa Shincariol, depois de esta ter considerado que o seu discurso numa atividade anterior foi repetitivo.

A concorrente manteve a sua posição e afirmou que Igor não acrescentou nada de novo ao que os outros concorrentes já tinham dito. A sua opinião foi apoiada por Sara Silva, que também acusou Igor de não saber lidar com críticas. O concorrente tentou justificar-se, mas o tom da conversa subiu, levando Lisa a abandonar o jardim visivelmente irritada.

Já na casa de banho, a concorrente desabafou com Tomé Cunha, admitiu estar frustrada e chama Igor de "cansativo". A tensão não ficou por aí: Solange Tavares também fez um reparo semelhante a Igor, o que desencadeou uma nova troca de palavras, desta vez envolvendo Luís Gonçalves.

Durante a conversa, Solange acusou o ex-militar de criticar comportamentos que ele próprio tem. Luís acabou por intervir, apontando que Igor deveria expressar a sua opinião de imediato, em vez de esperar pelos outros. A crítica não caiu bem e Igor reagiu com irritação: “Vai plantar batatas”.

