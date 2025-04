Há um novo striptease no Big Brother... e os concorrentes vão à loucura

Depois de um dia marcado por conflitos e tensão dentro da casa mais vigiada do país, a noite passada no Big Brother chegou com uma energia completamente diferente. O clima acalmou e a boa disposição tomou conta dos concorrentes — pelo menos dos que tiveram a sorte de ser convidados para a festa campestre.

Durante o Extra conduzido por Marta Cardoso, foram exibidas imagens inéditas do evento, que decorreu ontem à noite, e onde Micael Miquelino, Igor Rodriguez, Solange Tavares, Carina Frias, Erica Reis, Luís Gonçalves, Inês Vilhalva, Sara Silva e Adrielle Peixoto foram os privilegiados. Entre comida, bebida, música e dança, o ambiente aqueceu (desta vez no bom sentido!) e a animação foi garantida.

«Já o vi com as calcinhas a cair», reparou a apresentadora do programa.

Mas o momento mais inesperado da noite foi, sem dúvida, a dança divertida — e surpreendentemente sensual — entre Igor e Micael. Entre risos e brincadeiras, os dois concorrentes deixaram-se levar pela música e criaram uma coreografia que arrancou gargalhadas dentro e fora da casa.

No estúdio, Marta Cardoso reagiu, incrédula: «Mas tinha que ser com o Igor com tanta rapariga ali?» — ao que Flávio Furtado respondeu com ironia: «Amor, em tempo de guerra não se limpam armas». O estúdio rebentou em gargalhadas, com Marta a comentar: «Valha-me senhora, oh Mica.O que é que eles estão a fazer a esta hora? As pessoas ainda estão acordadas!». E ainda rematou entre risos: «As raparigas são a plateia e eles estão a ajudar-se a mostrar dotes».

Flávio, sempre com uma tirada pronta, brincou: «Queres que te diga quantos começaram como amigos?», provocando ainda mais risos.

A festa terminou em clima de boa disposição, deixando para trás os momentos de tensão do dia. E como já é habitual no Big Brother, quando menos se espera… acontece o inesperado!

Veja o vídeo e tire as suas próprias conclusões. Será esta a dupla sensação da casa?