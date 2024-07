Ilona Matviychuk grávida? Ex-concorrente esclarece

Ilona Matviychuk, ex-concorrente do Big Brother 2024, recorreu às suas redes sociais para partilhar duas fotografias duas no ginásio, tiradas no mesmo dia, que esclarecem várias dúvidas dos seus seguidores.

«Hoje tirei essas fotos», começa por dizer. «Ver realidade e mostrar que o Instagram é só uma parte da nossa vida que nós queremos mostrar mas além disso existe realidade…», alerta a influenciadora sobre os conteúdos partilhados nas redes sociais.

De seguida, Ilona partilhou outra fotografia onde se podia ler: «Não, não estou grávida. Apenas engordei alguns “quilitos”», esclareceu. A ex-concorrente continuou a partilha em jeito de desabafo: «Já não treino há bastante tempo e hoje foi a pedir a mim própria nos joelhos para fazer treino! Não me alimento de forma saudável, não consigo ver coisas boas, parece tudo mal!». A ex-concorrente fez esta sentida partilha com os seus seguidores de forma a mostrar que nem sempre o «mundo cor de rosa» das redes sociais é real, mas afirma ter «melhores dias» em vista.