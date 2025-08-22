Portugal arde: Ex-concorrente do Big Brother vive chamas de perto e sobrevive a incêndio com tanque de água

Portugal enfrenta uma onda de incêndios catastróficos que continuam a devastar terrenos, casas e vidas — com duas vítimas confirmadas e milhares de hectares queimados.

Um dos relatos mais angustiantes vem de Tiago Rodrigues, ex-concorrente do Big Brother 2025, que vivenciou momentos de puro terror quando o fogo cercou a casa dos pais, em Paredes (Viseu), no dia 15 de agosto.

O sobrevivente recorda que apenas um tanque de água da propriedade permitiu proteção contra as chamas intensas que se aproximavam descontroladas: «Quando acordei, por volta das 07h00 da manhã, fui à varanda e vi a serra toda a arder. Já tinha chamadas da minha mãe e amigos, mas o telemóvel estava em silêncio. Fiquei chocado, calcei as botas, peguei na mota e fui a correr para lá. Cheguei a Travões e o pessoal já estava a apagar o fogo que tinha chegado às casas», contou à TV 7 Dias.

Entre lágrimas e fumo, o ex-participante recorda ainda a união impressionante entre vizinhos e imigrantes, que armados de baldes, mangueiras e ferramentas rudimentares, lutaram contra as chamas. Numa conversa com pragas animalescas em fuga, Tiago olhou para o céu e murmurou: “Vivemos o terror”, acrescentou ao site 'Televisão'-