Incêndio deixou tudo em cinzas. Ex-concorrente mostra rasto da destruição após as chamas

Portugal vive uma situação dramática devido aos incêndios florestais. Os incêndios florestais já consumiram até este sábado 139 mil hectares, metade dos quais em dois dias. É uma área ardida 17 vezes superior ao mesmo período do ano passado.

André Silva, ex-concorrente do Big Brother 2024, viveu de perto este drama. E mostrou o rasto da destruição após as chamas. O vídeo captado em Aldeia Nova, Viseu, mostra o que sobrou após a passagem das chamas. Ficou tudo reduzido a chamas.

Veja o vídeo.

VEJA TAMBÉM: No meio do inferno das chamas. As imagens arrepiantes de Telmo Ferreira, a enfrentar os incêndios com a vida