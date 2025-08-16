Incêndio deixou tudo em cinzas. Ex-concorrente mostra rasto da destruição após as chamas

Ao Minuto

17:08
Catarina Miranda desafia regras do Big Brother e enfrenta aviso do anfitrião

16:43
Erros na cozinha? Kina afirma que chef Catarina Miranda cozinhou carne descongelada no micro-ondas há 3 dias. E ainda a lavou no lava-loiça

16:15
03:11

Muita energia e diversão! Concorrentes mostram ritmo e entusiasmo em ensaio de coreografia

15:35
01:10

Fábio Paim surpreende com banho diferente e arranca gargalhadas

14:47
01:37

Explosão de emoções: Catarina Miranda grita ao ver avião

14:32
07:18

Após avisos, Catarina Miranda cozinha a carne, mas não a come toda

14:09
02:10

Sabia? Ana Duarte é a voz por trás de uma famosa publicidade

13:17
01:17

Lasanha de Catarina Miranda dá que falar: «Isto está...»

11:55
04:07

Catarina Miranda prepara o almoço, mas a carne impressiona

11:21
06:31

Amigas de Catarina Miranda dão grito de revolta: «Não consigo compactuar com o que ela faz»

10:45
07:36

Catarina Miranda dispara logo pela manhã e leva Kina à loucura

10:37
06:13

Catarina Miranda levanta-se da cama e desata logo a discutir

10:21
Afonso contactou Catarina Miranda antes do Big Brother Verão. História do passado vem à tona

09:54
02:26

Cena de ciúmes. Catarina Miranda passa-se a atira objetos contra as paredes

09:51
02:52

Caos entre Afonso e Viriato: «Cala-te»

09:48
02:59

Hilariante. Afonso vira DJ com objetos improvisados

09:12
04:28

Afonso encosta o corpo a Kina e quase acontece o pior

09:11
04:42

Inês Morais diz tudo o que pensa e a opinião é polémica

09:08
03:30

Catarina Miranda não desarma e estraga dinâmica de Kina

08:40
00:44

Catarina Miranda tenta tudo para tirar Kina do sério

08:38
00:36

Ana expõe todos os podres de Catarina Miranda: «Lá fora...»

22:26
03:33

Ana e Viriato: Haverá chama no ar? Maria Botelho Moniz já quer saber mais sobre esta 'crush'

22:25
10:16

Alerta fofoca! Concorrentes leem comentários anónimos feitos

22:18
06:11

Jéssica considera Catarina Miranda obcecada por Afonso: «Estás demasiado fixada»

22:09
03:50

Catarina Miranda e Jéssica voltam a entrar em conflito por causa de Afonso Leitão

Incêndio deixou tudo em cinzas. Ex-concorrente mostra rasto da destruição após as chamas

  • Hoje às 12:41
André Silva mostra a destruição causada pelos incêndios florestais. Um vídeo impressionante mostra tudo em cinzas

Portugal vive uma situação dramática devido aos incêndios florestais. Os incêndios florestais já consumiram até este sábado 139 mil hectares, metade dos quais em dois dias. É uma área ardida 17 vezes superior ao mesmo período do ano passado.

André Silva, ex-concorrente do Big Brother 2024, viveu de perto este drama. E mostrou o rasto da destruição após as chamas. O vídeo captado em Aldeia Nova, Viseu, mostra o que sobrou após a passagem das chamas. Ficou tudo reduzido a chamas.  

Veja o vídeo.  

02:39

04:21

