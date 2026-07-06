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Inês Gama abre o seu próprio negócio. E vai ficar surpreendido quando vir o que é

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Inês Gama abre o seu próprio negócio. E vai ficar surpreendido quando vir o que é - Big Brother
Inês Gama

Inês Gama viveu um dia marcante com a inauguração do seu novo estúdio e contou com uma declaração de amor emocionante de Dylan Fonte.

Inês Gama celebrou um dos momentos mais importantes da sua carreira com a inauguração do Belae Studio by Inês Gama, um projeto que representa meses de trabalho, dedicação e muitas horas de esforço. Ao seu lado esteve Dylan Fonte, que fez questão de assinalar a ocasião com uma sentida homenagem nas redes sociais.

Através de uma publicação, Dylan recordou os sacrifícios que ambos fizeram para tornar este sonho realidade, revelando que houve muitas noites em que dormiram apenas três ou quatro horas para conseguirem preparar tudo a tempo da inauguração.

"Hoje foi a inauguração do @belae.studio.byinesgama 🙌 Foram muitos meses de esforço e dedicação para preparar tudo para o grande dia da inauguração, repetia todas as noitadas de trabalho em que só dormimos 3/4h para ver a tua felicidade neste dia tão especial 😍", começou por escrever.

Mas foi a declaração de amor que mais emocionou os seguidores. Orgulhoso da companheira, Dylan desejou-lhe todo o sucesso nesta nova etapa e confessou o impacto que Inês teve na sua vida.

"Que tenhas todo o sucesso do mundo porque tu mereces muito mesmo, podia estar aqui a escrever tanta coisa mas vou só dizer que foste a pessoa que me fez acreditar de novo no amor de novo e só quero conseguir fazer-te feliz para o resto da tua vida, meu amor ❤️", partilhou.

A publicação rapidamente reuniu inúmeras reações e mensagens de carinho, com os seguidores a felicitarem Inês Gama pela abertura do novo espaço e a elogiarem a cumplicidade do casal, que voltou a mostrar que atravessa uma fase particularmente feliz.

Veja o trabalho de Inês:
 

Temas: Ines Gama Dylan Fonte

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