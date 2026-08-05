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Comprido e cheio de folhos: O vestido de Inês Morais fez furor e pode comprá-lo por um preço imperdível

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Comprido e cheio de folhos: O vestido de Inês Morais fez furor e pode comprá-lo por um preço imperdível - Big Brother
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Inês Morais surpreendeu os seguidores com o vestido perfeito para este verão e nós descobrimos onde pode comprar.

Inês Morais surpreendeu tudo e todos com um vestido que deixou os internautas rendidos: cheio de folhos, amarelo e até aos pés! A melhor parte? Este vestido pode ser seu por um preço super acessível. 

Para quem ficou rendido ao visual, há boas notícias: o vestido está disponível para compra online através da loja Lady Space por apenas 27,90€. Recorde que, este é o projeto de Diana Lopes, comentadora do Big Brother Verão.

Conhecida por partilhar frequentemente sugestões de moda, Diana Lopes disponibiliza na sua loja várias peças em tendência, sendo este vestido uma das que mais está a despertar interesse entre os fãs.

Se procura um look fresco, elegante e em linha com as tendências da estação, esta poderá ser uma das escolhas mais procuradas deste verão.

Temas: Ines morais

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