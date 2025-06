Pela primeira vez, Inês Morais mostra as cicatrizes que ficaram após ter 'escapado' à morte

As férias de sonhos de Inês Morais depois de vencer o Big Brother

Inês Morais já passou por um momento de saúde muito delicado que a fez ter de ser operada de urgência. A vencedora do Big Brother 2024 e da Casa dos Segredos - Desafio Final tirou um dos rins depois de uma infeção generalizada e, agora, mostrou aos fãs as suas cicatrizes.

Através das histórias do Instagram, a ex-concorrente dos reality shows da TVI partilhou uma fotografia onde mostra as marcas que ficaram no seu corpo. «Eu até gosto delas», escreveu na partilha.

Veja aqui a imagem publicada por Inês Morais:



Inês Morais já tinha falado publicamente sobre este duro momento da sua vida, que aconteceu enquanto tirava o mestrado em Barcelona. Fê-lo quando apresentou a sua Curva da Vida, no Big Brother 2024.

«Eu não conseguia comer. Eu não conseguia dormir. Fui para o hospital a meio da noite. Eu estava cheia de dores. Deram-me alta às 4h da manhã com uma infeção renal». No dia seguinte, a jovem regressou a Portugal e foi novamente internada: «Disseram que tive muita sorte em ter chegado ali. Estava a fazer uma infeção generalizada, o meu rim estava enorme. Completamente dilatado. Tirei o rim e correu tudo bem. Agora apetece-me ser saudável e viver».