Inês Morais quer voltar ao mundo dos realities… mas ‘exige’ um papel especial

Longe dos holofotes e fora do universo dos reality shows, Inês Morais, vencedora do “Big Brother 2024” e do “Secret Story – Desafio Final”, revelou em entrevista à SELFIE qual seria o único motivo que a levaria a regressar à casa mais vigiada do país.

Quando questionada sobre a possibilidade de voltar como concorrente, Inês Morais foi clara: «Não, não, não. Nos próximos tempos, não. Mas também não tenho a certeza de que, se um novo convite surgir, vou ter a frieza de dizer que não, porque aquilo é altamente viciante.»

Porém, o cenário muda se surgir o papel de comentadora: «Não vou negar que adoraria, mas também não vou chorar por isso. Já mostrei o que tinha a mostrar e já provei o que tinha a provar.»

Com estas palavras, Inês deixa claro que um regresso só se justifica com uma função privilegiada, onde possa analisar o programa em vez de nele competir.