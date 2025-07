«Alguém me ajude»: Inês Morais sofre percalço a caminho dos estúdios da TVI

No passado sábado, dia 19, Inês Morais marcou presença no programa Em Família para dar a conhecer a sua marca de roupa, Brihnz. No entanto, antes de chegar aos estúdios da TVI, a vencedora do Big Brother 2024 sofreu um contratempo, como relatou nas redes sociais.

«Alguém que me ajude! Onde é que se muda um pneu a um sábado em Lisboa?», escreveu Inês Morais, através de um story do Instagram, em que mostrava uma imagem onde se vê o pneu furado do carro.

Veja aqui a imagem em questão:

Apesar do imprevisto, a jovem acabou por chegar aos estúdios de Queluz de Baixo e mostrou-se bem-disposta. «Agora, pausa no stress do pneu e até já no 'Em Família'», escreveu, demonstrando resiliência.

Felizmente, tudo acabou por se resolver e Inês Morais manteve o bom humor que tanto a caracteriza: «Pneu trocado com sucesso! A quem nos anda a mandar este mau olhado, podem parar, por favor? Peço desculpa por qualquer coisa».

Veja tudo aqui: