Big Brother Verão: Inês Morais dá 'bronca' a Afonso Leitão por alimentar relação sem futuro com Catarina Miranda

Apaixonaram-se, separaram-se e o destino voltou a juntá-los: A história de amor de Jéssica e Afonso em imagens

Inês Morais, 25 anos, vencedora do Big Brother 2024 e do Secret Story – Desafio Final, marcou presença no “Diário” do Big Brother Verão, transmitido esta terça-feira, 19 de agosto, e não poupou críticas a Afonso Leitão.

Sem rodeios, Inês Morais afirmou que o concorrente está a alimentar uma relação que, na sua opinião, “não existe” com Catarina Miranda.

“Afonso não sente nada por Catarina”

Para a comentadora, Catarina Miranda está iludida em relação ao colega: "Ela no confessionário acaba por dizer que sabe o que ele sente por ela, que também gosta dela. E eu não sei explicar o quão errado ela está."

Inês Morais recordou ainda que Afonso Leitão já mostrou, noutra edição, não ter problemas em assumir sentimentos em plena casa: "O Afonso é a pessoa que iniciou uma relação com a Jéssica dentro de uma casa e não teve problemas nenhuns em assumir o sentimento que tinha por ela."

Contudo, a postura atual do concorrente é, na opinião de Inês Morais, bem diferente: "Eu não acredito mesmo, e não consigo acreditar, que o Afonso tenha algum sentimento. Ele não está a ter responsabilidade afetiva nenhuma, sendo que ela lhe está a dizer que gosta dele e ele diz: ‘Aqui não te vou dizer nada’. Para já está a alimentar uma coisa que ele sabe que não existe."

“Está a fazer um circo”

Inês Morais foi ainda mais longe, apontando que Catarina Miranda cria expectativas desmedidas: "Ela depois diz-lhe: ‘Estou ansiosa para ter uma conversa contigo lá fora, para falarmos sem câmaras’, porque está à espera de uma coisa que não vai acontecer."

E concluiu, sem papas na língua: "Isto é uma porcaria, acho que o Afonso podia ter dois dedos de testa e parar de fazer este circo. Mas como ele sabe que gosta desta dinâmica, desta contracena, vai continuar a fazer isto."

Assim, na opinião de Inês Morais, Afonso Leitão está a alimentar uma relação que sabe não ter futuro com Catarina Miranda.

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.

Um triângulo amoroso que virou o tema deste Big Brother Verão

O Big Brother Verão está ao rubro e há três concorrentes no centro da polémica, por estarem envolvidos num triângulo amoroso quase desde o início desta edição: Jéssica Vieira, Afonso Leitão e Catarina Miranda têm protagonizado momentos de romance e muita tensão e nós contamos-lhe tudo.

Para começar, importa recordar que Jéssica e Afonso entraram no Big Brother Verão como ex-namorados, após se terem apaixonado na oitava edição do Secret Story, em setembro de 2024 e de terem terminado já fora da casa. O destino voltou a juntá-los neste BB e a relação dos dois tem sido pautada por altos e baixos.

Depois, quase desde que entrou nesta edição que Catarina Miranda manifestou publicamente o seu interesse por Afonso Leitão. Já disse que tinha medo de se apaixonar por ele e deixa claro na forma como o trata que o vê como mais do que um colega de jogo, de tal forma que o seu desagrado com algumas situações tem sido frequente.

Isto porque, se no início a relação de Afonso e Jéssica estava muito abalada e os dois concorrentes praticamente não se falavam - deixando o caminho livre para Miranda estar com Afonso como quisesse - agora, os ex-namorados estão cada vez mais próximos e as manifestações de carinho têm sido muitas, o que não tem agradado a Miranda.

A concorrente de Almeirim tem chorado bastante e discutido com Jéssica ferozmente, bem como com Afonso, numa altura em que a relação dos dois - de aliados e cúmplices - está tremida. Afonso já disse a Miranda que se puder estar bem com Jéssica vai fazê-lo e as desavenças não têm dado tréguas.

Recorde, na publicação em baixo, um dos momentos mais emocionantes de sempre deste Big Brother Verão, em que Jéssica Vieira e Afonso Leitão são desafiados a um momento a sós que deixou a concorrente em lágrimas.

Resta-nos esperar para ver qual o resultado da continuidade dos três concorrentes dentro da casa mais vigiada do País.