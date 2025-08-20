Ao Minuto

19:20
Concorrentes interagem com Mickael Carreira e o cantor afirma «Eu estava nervoso» - Big Brother
01:33

Concorrentes interagem com Mickael Carreira e o cantor afirma «Eu estava nervoso»

19:19
Mickael Carreira invade a casa do Big Brother e as reações são surpreendentes - Big Brother
04:11

Mickael Carreira invade a casa do Big Brother e as reações são surpreendentes

18:50
A cadela Badu invade o jardim com uma moeda e Afonso acaba por entregá-la a Miranda. - Big Brother
03:03

A cadela Badu invade o jardim com uma moeda e Afonso acaba por entregá-la a Miranda.

18:45
Alien entra no confessionário e desafia concorrentes a «ignorar o óbvio» - Big Brother
03:08

Alien entra no confessionário e desafia concorrentes a «ignorar o óbvio»

18:36
Ana enfrenta Viriato sobre desconforto e concorrente rejeita qualquer aproximação: «cãozinho apaixonado» - Big Brother
04:33

Ana enfrenta Viriato sobre desconforto e concorrente rejeita qualquer aproximação: «cãozinho apaixonado»

18:29
Big Brother Verão: Inês Morais dá 'bronca' a Afonso Leitão por alimentar relação sem futuro com Catarina Miranda - Big Brother

Big Brother Verão: Inês Morais dá 'bronca' a Afonso Leitão por alimentar relação sem futuro com Catarina Miranda

18:27
Kina ataca Viriato: «Mimado, com síndrome de poder e vai morrer solteiro» - Big Brother
04:00

Kina ataca Viriato: «Mimado, com síndrome de poder e vai morrer solteiro»

18:19
Viriato arrasa Ana no confessionário após discussão: «É parva e cada vez a respeito menos» - Big Brother
04:52

Viriato arrasa Ana no confessionário após discussão: «É parva e cada vez a respeito menos»

18:00
Inédito: Cobra entra na casa e concorrentes entram em pânico - Big Brother
02:57

Inédito: Cobra entra na casa e concorrentes entram em pânico

17:14
Big Brother participa em dinâmica: «Resiliência...» - Big Brother
01:12

Big Brother participa em dinâmica: «Resiliência...»

17:06
Catarina Miranda é empática? A concorrente responde: «Não gosto de ver as pessoas chorar» - Big Brother
01:59

Catarina Miranda é empática? A concorrente responde: «Não gosto de ver as pessoas chorar»

17:01
Bola de Berlim invade a casa e Jéssica não contem o riso - Big Brother
01:55

Bola de Berlim invade a casa e Jéssica não contem o riso

16:45
Ana Duarte saturada que metam em causa a sua liderança:«Não admito» - Big Brother
05:00

Ana Duarte saturada que metam em causa a sua liderança:«Não admito»

15:27
Noite escaldante. Miranda já planeou o que vai fazer com Afonso longe das câmaras: «Vamos para um hotel» - Big Brother
00:59

Noite escaldante. Miranda já planeou o que vai fazer com Afonso longe das câmaras: «Vamos para um hotel»

15:25
Miranda furiosa com Afonso por causa de Jéssica: «Fico confusa para caraças» - Big Brother
01:48

Miranda furiosa com Afonso por causa de Jéssica: «Fico confusa para caraças»

15:20
Afonso conta a Miranda conversa privada com Jéssica: «Eu tenho inveja dela?» - Big Brother
00:53

Afonso conta a Miranda conversa privada com Jéssica: «Eu tenho inveja dela?»

15:14
Afonso e Viriato usam Ana e Miranda para se atacarem: «Pelo menos eu fi-lo só com uma mulher» - Big Brother
02:02

Afonso e Viriato usam Ana e Miranda para se atacarem: «Pelo menos eu fi-lo só com uma mulher»

15:00
Afastar o mau olhado e atrair energias positivas? Kina dá-lhe o ingrediente perfeito para isso - Big Brother

Afastar o mau olhado e atrair energias positivas? Kina dá-lhe o ingrediente perfeito para isso

14:58
Miranda usa Afonso para picar Jéssica, mas leva tampa do amigo: «O desespero!» - Big Brother
00:55

Miranda usa Afonso para picar Jéssica, mas leva tampa do amigo: «O desespero!»

14:57
Que show: concorrentes fazem coreografia ousada ao som de Mickael Carreira - Big Brother
04:12

Que show: concorrentes fazem coreografia ousada ao som de Mickael Carreira

14:33
Ana Duarte expõe Catarina Miranda: «Não é amiga de ninguém, nem lá fora, nós sabemos» - Big Brother
02:14

Ana Duarte expõe Catarina Miranda: «Não é amiga de ninguém, nem lá fora, nós sabemos»

14:00
Grande cantor português invade o Big Brother com a música mais in deste verão - Big Brother

Grande cantor português invade o Big Brother com a música mais in deste verão

13:11
Ana magoada com atitudes de Viriato: «É a segunda vez que me manda calar, não posso com isso» - Big Brother
04:49

Ana magoada com atitudes de Viriato: «É a segunda vez que me manda calar, não posso com isso»

13:04
Viriato não poupa Miranda: «Mandaste o teu aliado para baixo do autocarro» - Big Brother
01:36

Viriato não poupa Miranda: «Mandaste o teu aliado para baixo do autocarro»

12:32
Kina dá reprimenda a Viriato: «Ia lá ficar a ser ofendida? Eu estou no meu limite» - Big Brother
01:51

Kina dá reprimenda a Viriato: «Ia lá ficar a ser ofendida? Eu estou no meu limite»

Acompanhe ao minuto

Big Brother Verão: Inês Morais dá 'bronca' a Afonso Leitão por alimentar relação sem futuro com Catarina Miranda

Big Brother Verão: Inês Morais dá 'bronca' a Afonso Leitão por alimentar relação sem futuro com Catarina Miranda - Big Brother

Inês Morais criticou Afonso Leitão no “Big Brother Verão”, garantindo que o concorrente está a alimentar uma relação “que não existe” com Catarina Miranda.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Inês Morais, 25 anos, vencedora do Big Brother 2024 e do Secret Story – Desafio Final, marcou presença no “Diário” do Big Brother Verão, transmitido esta terça-feira, 19 de agosto, e não poupou críticas a Afonso Leitão.

Sem rodeios, Inês Morais afirmou que o concorrente está a alimentar uma relação que, na sua opinião, “não existe” com Catarina Miranda.

“Afonso não sente nada por Catarina”

Para a comentadora, Catarina Miranda está iludida em relação ao colega: "Ela no confessionário acaba por dizer que sabe o que ele sente por ela, que também gosta dela. E eu não sei explicar o quão errado ela está."

Inês Morais recordou ainda que Afonso Leitão já mostrou, noutra edição, não ter problemas em assumir sentimentos em plena casa: "O Afonso é a pessoa que iniciou uma relação com a Jéssica dentro de uma casa e não teve problemas nenhuns em assumir o sentimento que tinha por ela."

Contudo, a postura atual do concorrente é, na opinião de Inês Morais, bem diferente: "Eu não acredito mesmo, e não consigo acreditar, que o Afonso tenha algum sentimento. Ele não está a ter responsabilidade afetiva nenhuma, sendo que ela lhe está a dizer que gosta dele e ele diz: ‘Aqui não te vou dizer nada’. Para já está a alimentar uma coisa que ele sabe que não existe."

“Está a fazer um circo”

Inês Morais foi ainda mais longe, apontando que Catarina Miranda cria expectativas desmedidas: "Ela depois diz-lhe: ‘Estou ansiosa para ter uma conversa contigo lá fora, para falarmos sem câmaras’, porque está à espera de uma coisa que não vai acontecer."

E concluiu, sem papas na língua: "Isto é uma porcaria, acho que o Afonso podia ter dois dedos de testa e parar de fazer este circo. Mas como ele sabe que gosta desta dinâmica, desta contracena, vai continuar a fazer isto."

Assim, na opinião de Inês Morais, Afonso Leitão está a alimentar uma relação que sabe não ter futuro com Catarina Miranda.

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo. 

 

Um triângulo amoroso que virou o tema deste Big Brother Verão 

O Big Brother Verão está ao rubro e há três concorrentes no centro da polémica, por estarem envolvidos num triângulo amoroso quase desde o início desta edição: Jéssica Vieira, Afonso Leitão e Catarina Miranda têm protagonizado momentos de romance e muita tensão e nós contamos-lhe tudo. 

Para começar, importa recordar que Jéssica e Afonso entraram no Big Brother Verão como ex-namorados, após se terem apaixonado na oitava edição do Secret Story, em setembro de 2024 e de terem terminado já fora da casa. O destino voltou a juntá-los neste BB e a relação dos dois tem sido pautada por altos e baixos. 

 

Depois, quase desde que entrou nesta edição que Catarina Miranda manifestou publicamente o seu interesse por Afonso Leitão. Já disse que tinha medo de se apaixonar por ele e deixa claro na forma como o trata que o vê como mais do que um colega de jogo, de tal forma que o seu desagrado com algumas situações tem sido frequente.

Isto porque, se no início a relação de Afonso e Jéssica estava muito abalada e os dois concorrentes praticamente não se falavam - deixando o caminho livre para Miranda estar com Afonso como quisesse - agora, os ex-namorados estão cada vez mais próximos e as manifestações de carinho têm sido muitas, o que não tem agradado a Miranda. 

 

A concorrente de Almeirim tem chorado bastante e discutido com Jéssica ferozmente, bem como com Afonso, numa altura em que a relação dos dois - de aliados e cúmplices - está tremida. Afonso já disse a Miranda que se puder estar bem com Jéssica vai fazê-lo e as desavenças não têm dado tréguas. 

Recorde, na publicação em baixo, um dos momentos mais emocionantes de sempre deste Big Brother Verão, em que Jéssica Vieira e Afonso Leitão são desafiados a um momento a sós que deixou a concorrente em lágrimas. 

 

Resta-nos esperar para ver qual o resultado da continuidade dos três concorrentes dentro da casa mais vigiada do País.

Até lá espreite, em cima, as galerias de fotografias que preparámos para si da história de amor de Jéssica e Afonso e da relação atribulada de Afonso e Miranda.

Relacionados

Cristina Ferreira faz revelação inédita sobre o parto do filho. E vai surpreender

Pedro Bianchi Prata celebra 51.º aniversário rodeado de amor, com Maria Botelho Moniz e o filho Vicente

Uau! Bárbara Parada mostra o carrão e é impressionante: «Sou apaixonada»
Temas: Inês Morais Afonso Leitão Catarina Miranda Jéssica Vieira Big Brother

Mais Vistos

«Feito pelo meu amor»: O jantar saudável e delicioso que João Monteiro fez para Cristina Ferreira

Hoje às 11:01

Até cresce água na boca: Cristina Ferreira partilha receitas saudáveis e rápidas de fazer

3 jun, 15:01

Imagens inéditas: A pastelaria de Kina que fez um grande sucesso em Espanha

17 jul, 10:18

Quer atrair dinheiro? Há um objeto que deve ter sempre consigo. Kina ensina tudo

Hoje às 11:57

Este grande apresentador da TVI foi atropelado. E as marcas no corpo estão à vista

Hoje às 12:34
Ver Mais

Notícias

Big Brother Verão: Inês Morais dá 'bronca' a Afonso Leitão por alimentar relação sem futuro com Catarina Miranda

Há 1h e 2min

Cristina Ferreira faz revelação inédita sobre o parto do filho. E vai surpreender

Há 2h e 14min

João Monteiro prepara jantar saudável para Cristina Ferreira. E este ingrediente vai surpreender

Há 3h e 4min

Pedro Bianchi Prata celebra 51.º aniversário rodeado de amor, com Maria Botelho Moniz e o filho Vicente

Há 3h e 9min

Após lutar contra cancro, ex-concorrente chora morte e deixa promessa arrepiante

Há 3h e 29min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

11 ago, 00:01
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Cristina Ferreira faz revelação inédita sobre o parto do filho. E vai surpreender

Há 2h e 14min

João Monteiro prepara jantar saudável para Cristina Ferreira. E este ingrediente vai surpreender

Há 3h e 4min

Pedro Bianchi Prata celebra 51.º aniversário rodeado de amor, com Maria Botelho Moniz e o filho Vicente

Há 3h e 9min

Amor e emoção: As fotos do aniversário de Pedro Bianchi Prata com Maria Botelho Moniz e o filho

Há 3h e 10min

Após lutar contra cancro, ex-concorrente chora morte e deixa promessa arrepiante

Há 3h e 29min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

16 ago, 20:01
04:21

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

15 ago, 16:31
03:41

Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»

15 ago, 12:33
14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

11 ago, 00:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Macau lança desafio inédito: fãs vão ajudar a escolher nome da filha recém-nascida!

Há 2h e 25min

António Leal e Silva lança indireta sobre proximidade com Diogo Bordin: "Estou a achar chiquíssimo"

Há 3h e 6min

Um dia após o parto, mulher de Francisco Macau mostra o corpo: "Adeus, barriguinha!"

Hoje às 15:00

Casa do "Big Brother Verão" abre portas: saiba quem vai entrar!

Hoje às 14:32

Famosos fazem "casting" inesperado para cantar n'O Sol da Caparica

Hoje às 12:49
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Pedro Bianchi Prata celebra 51.º aniversário rodeado de amor, com Maria Botelho Moniz e o filho Vicente

Há 3h e 9min

Amor e emoção: As fotos do aniversário de Pedro Bianchi Prata com Maria Botelho Moniz e o filho

Há 3h e 10min

Esta é a data final do Big Brother Verão: e o dia é surpreendente

Ontem às 17:19

Na final do Big Brother Verão vai acontecer algo inédito. E nós contamos-lhe tudo

Ontem às 17:18

Catarina Miranda está a tentar o papel de rejeitada? Maria Botelho Moniz aperta com a concorrente

17 ago, 22:21
Ver Mais

Curva da Vida

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39
Ver Mais