Big Brother Verão: Inês Morais dá 'bronca' a Afonso Leitão por alimentar relação sem futuro com Catarina Miranda

Inês Morais, 25 anos, vencedora do Big Brother 2024 e do Secret Story – Desafio Final, marcou presença no “Diário” do Big Brother Verão, transmitido esta terça-feira, 19 de agosto, e não poupou críticas a Afonso Leitão.
Sem rodeios, Inês Morais afirmou que o concorrente está a alimentar uma relação que, na sua opinião, “não existe” com Catarina Miranda.
“Afonso não sente nada por Catarina”
Para a comentadora, Catarina Miranda está iludida em relação ao colega: "Ela no confessionário acaba por dizer que sabe o que ele sente por ela, que também gosta dela. E eu não sei explicar o quão errado ela está."
Inês Morais recordou ainda que Afonso Leitão já mostrou, noutra edição, não ter problemas em assumir sentimentos em plena casa: "O Afonso é a pessoa que iniciou uma relação com a Jéssica dentro de uma casa e não teve problemas nenhuns em assumir o sentimento que tinha por ela."
Contudo, a postura atual do concorrente é, na opinião de Inês Morais, bem diferente: "Eu não acredito mesmo, e não consigo acreditar, que o Afonso tenha algum sentimento. Ele não está a ter responsabilidade afetiva nenhuma, sendo que ela lhe está a dizer que gosta dele e ele diz: ‘Aqui não te vou dizer nada’. Para já está a alimentar uma coisa que ele sabe que não existe."
“Está a fazer um circo”
Inês Morais foi ainda mais longe, apontando que Catarina Miranda cria expectativas desmedidas: "Ela depois diz-lhe: ‘Estou ansiosa para ter uma conversa contigo lá fora, para falarmos sem câmaras’, porque está à espera de uma coisa que não vai acontecer."
E concluiu, sem papas na língua: "Isto é uma porcaria, acho que o Afonso podia ter dois dedos de testa e parar de fazer este circo. Mas como ele sabe que gosta desta dinâmica, desta contracena, vai continuar a fazer isto."
Assim, na opinião de Inês Morais, Afonso Leitão está a alimentar uma relação que sabe não ter futuro com Catarina Miranda.
Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.
Um triângulo amoroso que virou o tema deste Big Brother Verão
O Big Brother Verão está ao rubro e há três concorrentes no centro da polémica, por estarem envolvidos num triângulo amoroso quase desde o início desta edição: Jéssica Vieira, Afonso Leitão e Catarina Miranda têm protagonizado momentos de romance e muita tensão e nós contamos-lhe tudo.
Para começar, importa recordar que Jéssica e Afonso entraram no Big Brother Verão como ex-namorados, após se terem apaixonado na oitava edição do Secret Story, em setembro de 2024 e de terem terminado já fora da casa. O destino voltou a juntá-los neste BB e a relação dos dois tem sido pautada por altos e baixos.
Depois, quase desde que entrou nesta edição que Catarina Miranda manifestou publicamente o seu interesse por Afonso Leitão. Já disse que tinha medo de se apaixonar por ele e deixa claro na forma como o trata que o vê como mais do que um colega de jogo, de tal forma que o seu desagrado com algumas situações tem sido frequente.
Isto porque, se no início a relação de Afonso e Jéssica estava muito abalada e os dois concorrentes praticamente não se falavam - deixando o caminho livre para Miranda estar com Afonso como quisesse - agora, os ex-namorados estão cada vez mais próximos e as manifestações de carinho têm sido muitas, o que não tem agradado a Miranda.
A concorrente de Almeirim tem chorado bastante e discutido com Jéssica ferozmente, bem como com Afonso, numa altura em que a relação dos dois - de aliados e cúmplices - está tremida. Afonso já disse a Miranda que se puder estar bem com Jéssica vai fazê-lo e as desavenças não têm dado tréguas.
Recorde, na publicação em baixo, um dos momentos mais emocionantes de sempre deste Big Brother Verão, em que Jéssica Vieira e Afonso Leitão são desafiados a um momento a sós que deixou a concorrente em lágrimas.
Resta-nos esperar para ver qual o resultado da continuidade dos três concorrentes dentro da casa mais vigiada do País.
Até lá espreite, em cima, as galerias de fotografias que preparámos para si da história de amor de Jéssica e Afonso e da relação atribulada de Afonso e Miranda.