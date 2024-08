A resposta de Inês Morais para quem achou a sua vitória injusta: «É bom que começem a perceber isso»

Depois de ter vencido o Big Brother 2024, Inês Morais tem continuado na mira dos fãs do reality show, através das redes sociais. Seja pelas férias que teve recentemente, ou pelos vários comentários sobre a sua vitória, Inês tem continuado a ser assunto.

Hoje, 2 de agosto de 2024, Inês Morais esteve no Dois às 10, para uma conversa com Cláudio Ramos. Contou tudo sobre como está a sua vida, depois de ter ganho os 100 mil euros do prémio final do Big Brother. Aproveitou a oportunidade para responder a todas as opiniões que circularam, sobre a sua vitória. «Se eu não mereço, queria dizer a toda a gente...» começou por dizer a ex-concorrente, explicando que todos estes comentários negativos a insinuar a injustiça da sua vitória tiram mérito a todos os seus familiares e amigos, que estiveram durante 3 meses a apoiá-la, defendê-la, a gerir as suas redes, a responder a comentários e a votar, para que hoje pudesse ter o prémio na mão: «É bom que começem a perceber isso».

Veja tudo o que Inês disse sobre este assunto:

Recorde que no dia 30 de julho de 2024, Fábio Caçador, ex-colega de Inês Morais no Big Brother, esteve no Dois às 10, em que opinou sobre a vitória de Inês: «Para mim a justa vencedora teria sido a Daniela...a Inês expôs muita coisa má cá para fora».

Daniela Ventura também esteve no Dois às 10 e, à semelhança de Fábio, também expressou a sua opinião sobre a vitória de Inês Morais. Cláudio Ramos quis perceber se a ex-concorrente do Big brother achava que Inês era uma justa vencedora do programa. A resposta foi direta: «Não (...) Não havia melhor, nem mais justo vencedor do que eu».

Veja o momento: