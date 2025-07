«Síndrome de vedeta»: As palavras mordazes de Inês Morais contra Bruno de Carvalho após expulsão de Daniela Ventura

Comentário tenso: Inês Morais foi clara ao comentar a expulsão de Daniela Ventura e criticou duramente a permanência de Bruno de Carvalho na casa do Big Brother Verão.

Sanção: A vencedora do Big Brother 2024 defendeu que ambos deviam ter recebido a mesma sanção após a discussão polémica.

Inês Morais acusa Bruno de Carvalho de ter uma postura de superioridade e apela ao público para não o salvar nas próximas votações.

O ambiente na casa do Big Brother Verão continua a gerar polémica e reações intensas. Esta terça-feira, 8 de julho, Inês Morais — vencedora do Big Brother 2024 — foi convidada do Diário do Big Brother Verão, conduzido por Nuno Eiró. O tema central foi a expulsão de Daniela Ventura após uma acesa discussão com Bruno de Carvalho, que acabou por ser nomeado diretamente.

Inês Morais, que já partilhou a casa com ambos os concorrentes, foi clara na sua opinião: «Nem um, nem outro deviam ter sido expulsos. Isto foi uma discussão, foi uma discussão horrível, foi uma discussão feia. Mas eu acho que devia ter existido exatamente a mesma sanção para um e para o outro», afirmou.

A vencedora do Big Brother 2024 considera que, apesar de compreender a decisão da produção em relação a Daniela, Bruno de Carvalho deveria ter enfrentado uma penalização idêntica: «Eu percebo a expulsão da Daniela, sim. Eu percebo, eu já morei com os dois, eu sei o quanto é difícil para um como para o outro. Eu já aturei a Daniela quando não queria, já aturei o Bruno quando não queria. Aliás, eu aqui quase que nem digo que ele devia ter sido expulso. Eu digo, eu dou a minha opinião de que por mim ele nem sequer tinha entrado.»

Durante a sua intervenção, Inês não poupou críticas à postura de Bruno de Carvalho dentro do jogo: «Porque a verdade é mesmo essa, acho que ele desrespeita. Eu já fiz este comentário e volto a fazê-lo aqui sem problema nenhum: eu acho que o Bruno tem muito síndrome de vedeta e ali dentro nós somos todos concorrentes de reality show.»

Para Inês, o estatuto fora da casa não deve ter qualquer peso na dinâmica: «Eu já disse isto lá dentro, não há presidentes, não há idades, para mim, não há, é a minha opinião, é a minha maneira de ver as coisas e eu sempre defendi isto lá dentro, e aqui volto a dizer a mesma coisa. Começaram logo desde o início a picar-se desta maneira, acabaram como acabaram e para mim o desfecho devia ter sido igual para os dois.»

A ex-concorrente sublinha que o confronto entre Bruno e Daniela foi apenas o culminar de uma relação sempre marcada por provocações. Ainda assim, respeita a decisão da produção e lança um apelo ao público: «Não sendo, percebo e respeito completamente a decisão do Big Brother em expulsar a Daniela, e está tudo bem. E agora espero mesmo que o público possa decidir qual é o desfecho do Bruno e digo aqui abertamente que não salvem esta pessoa. É só isto que eu tenho a dizer e precisava mesmo de dizer isto, senão nem conseguia», concluiu.

