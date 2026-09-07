Inês Morais não entrou, mas cá fora não deixa nada por dizer sobre Miranda: «Pouca credibilidade»

A estreia do “Big Brother All Stars” continua a dar que falar e, esta segunda-feira, 7 de setembro, foi tema de conversa no “Dois às 10”.

Durante a análise ao arranque do reality show da TVI, Inês Morais comentou a prestação de Catarina Miranda e deixou uma opinião bastante clara sobre as possibilidades da concorrente chegar à vitória.

“Ela não ganha, nem que a vaca tussa”, afirmou a comentadora, sem hesitar. Inês Morais reconhece que Catarina Miranda tem uma forte presença no universo dos reality shows e que conta com muitos apoiantes, mas considera que a sua imagem fora da televisão poderá jogar contra si.

“A maneira como se comporta cá fora não gera simpatia”, defendeu, acrescentando que algumas das atitudes e declarações da concorrente ao longo do tempo terão contribuído para diminuir a sua credibilidade junto de parte do público.

A comentadora recordou ainda a passagem de Catarina Miranda pelo “Big Brother Verão”, considerando que a estratégia utilizada naquela altura acabou por se tornar repetitiva.

“O jogo dela foi muito cansativo”, afirmou Inês Morais, referindo-se também às provocações que, na sua opinião, começaram a ser demasiado semelhantes às que já tinha protagonizado anteriormente. Apesar das críticas, deixou no ar a possibilidade de a concorrente apresentar agora uma abordagem diferente dentro da casa.

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