Inês Morais pronuncia-se e quebra o silêncio: «As pessoas que não simpatizavam com a Daniela votaram em mim (...) Chorem menos»

Muita tinta tem corrido e muitos comentários foram feitos nas redes sociais desde a vitória de Inês Morais e o segundo lugar de Daniela Ventura. Na rede social "X", a vencedora já reagiu ao que tem sido escrito: «Então venho aqui e descubro que afinal não sou a vencedora?».

Hoje, dia 11 de julho, Inês volta a pronunciar-se face ao assunto: «Eu tenho consciência que no momento de um para um as pessoas que não simpatizavam com a Daniela votaram em mim e vice-versa, e eu agradeço muito. No entanto quero apenas agradecer à Team Inês, os que realmente me fizeram ganhar o programa, chorem menos».

