O desafio do cavalo e do chocolate que deixou a casa a chorar a rir! Saiba tudo aqui

No Big Brother, durante o Especial de 24 de Junho, com Cláudio Ramos, o anfitrião da casa propôs um desafio a Inês Morais e Daniela Ventura. As concorrentes tinham de esconder um cavalo e um chocolate "gigantes", sem que os outros habitantes da casa mais vigiada do país o encontrassem.

Daniela e Inês fingiram que iam fazer um chá para os colegas durante a noite. Nesse tempo, as duas foram buscar o cavalo ao confessionário para o esconder, mas foram apanhadas a meio da tentativa e apanharam um susto! Veja aqui o momento hilariante...

Até este desafio deu abertura para que novas discussões surgissem....

Durante a madrugada desta segunda-feira, 24 de junho, David Maurício e Daniela Ventura estiveram novamente em discussão e provocações acesas. Daniela Ventura começou por provocar David e este atirou: «Não precisas de ser assim Daniela». «Podes-te calar?», provocou a angolana. Já irritado, David Maurício continuou: «Eu não te estou a provocar, tu é que estás a mandar bocas à toa (…) tentaste fazer uma coisa e não conseguiste, não há stress (…) Estás a mandar bocas, fica mal».

Revoltada, Daniela Ventura mandou «calar» David Maurício: «Cala-te!» e este ripostou: «Cala-te tu!». De costas voltadas, Daniela sussurrou: «Que miúdo mimado…» e David disse: «És tu que és muito crescida, com essa mentalidade vais longe Daniela». Já no final das picardias, Daniela pediu ao concorrente para parar com as provocações abandonando o quarto.