Inês Morais revela segredos para o sucesso. Tudo o que precisa de saber sobre o famoso vestido, e não só...

Inês Morais, vencedora do "Big Brother 2024" e do "Secret Story - Desafio Final", foi a convidada especial do «Dois às 10» de hoje! A ex-concorrente marcou presença no programa, onde foi convidada a falar sobre a sua experiência (dupla!) na casa mais vigiada do país.

Recorde-se que Inês Morais marcou presença na gala do Big Brother de ontem, dia 10 de abril, onde ajudou Márcia Soares a vestir o seu vestido preto que tanto deu que falar. Cláudio Ramos aproveitou a oportunidade para elogiar o look, e o vestido em si. A estilista não escondeu o orgulho, dado que a peça é de sua autoria e pertence à sua nova marca "Brihnz".

Em conversa com o apresentador, Inês Morais revelou mais pormenores sobre o famoso vestido. A ex-concorrente deixou claro que que cada peça é feita individualmente, o que justifica ligeiras diferenças entre elas. A conversa fluiu à volta do vestido e de todas as suas componentes, ficando no ar a possibilidade de uma festa de lançamento da marca.

Inês Morais partilhou, também, a sua experiência na sua mais recente vitória num reality show. Inês foi a grande vencedora do Secret Story - Desafio Final, uma vitória que vai ficar marcada na sua memória. A vencedora mostrou-se orgulhosa e feliz com a vitória, destacando que esta "soube-lhe melhor" que a primeira, por ter sido uma jornada mais "dura". Cláudio Ramos questionou, ainda, acerca da sua relação com Miguel Vicente. Inês Morais revelou que a sua relação com o colega de casa não se manteve após o programa, seguindo cada um o seu caminho sem contacto.

Durante a conversa com Cláudio Ramos, Inês Morais chegou mesmo a emocionar-se ao recordar a experiência de reality show. A jovem expressou a sua gratidão pelas pessoas que conheceu e pelo crescimento pessoal que vivenciou. Inês destacou a importância do apoio do apresentador Cláudio Ramos durante o programa, e como as suas palavras de conforto foram essenciais para a sua jornada na casa. Inês Morais não escondeu, portanto, o quão realizada se sente por ter, não só ganho o programa, mas também por todas as amizades que fez.