Inês Morais assume gostar de uma concorrente do Big Brother 2025. E o nome vai surpreendê-lo

Inês Morais, a grande vencedora do Big Brother 2024 e do Secret Story - Desafio Final, recorreu às redes sociais para confessar que gosta de uma concorrente do Big Brother 2025.

Na rede social X, antigo Twitter, Inês mostrou-se atenta ao jogo e comentou os últimos acontecimentos, referindo que está a gostar bastante da postura de Érica Reis.

«Eu venho aqui dizer, ainda com medo de uma possível desilusão, que gosto da Érica (Reis), escreveu no X a jovem de 25 anos.

Mas se pensa que Inês Morais é a única ex-concorrente a mostrar a sua preferência, desengane-se. Também Bruno Savate recorreu às redes sociais para revelar o seu concorrente favorito desta edição do Big Brother.

O vencedor do Big Brother - Desafio Final revelou o seu apoio a Luís Gonçalves e, ainda, teceu duras críticas a Lisa Schincariol: "Melhor concorrente deste #bbtvi25 é o Luís", escreveu Bruno Savate na rede social X (antigo Twitter).