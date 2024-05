Fábio Caçador está a ser ‘comido’ pelos ‘três pastorinhos’? Inês Morais critica jogo do concorrente e o caos instala-se com Daniela

Foi esta manhã que os concorrentes enfrentaram nova dinâmica. Foi na vez de Inês Morais a atribuir um «hambúrguer» a um dos concorrentes que o caos instalou-se mais uma vez na casa mais vigiada do País.

Inês Morais começou por dizer a Fábio Caçador: «O Fabiano gosta muito de dizer que desde o primeiro dia que eu o vim atacar, eu vim dar-lhe um conselho desde a primeira gala, quando cheguei aqui».

«Eu gostava do Fabiano desde o primeiro dia que ele entrou nesta casa e foi por isso que entreguei aquela pastilha no sentido de ele acordar. No entanto ele não acordou e é por isso que lhe estou a dar este hambúrguer. Mas calma, não acordaste até há uma semana e adoro ver a maneira como estás no jogo, fora todos os nossos atritos, avaliando o teu jogo, gosto muito mais. Até então, nada. Foste comido por toda a gente, foste comido pelas tuas próprias emoções, não podes deixar que as coisas te subam à cabeça dessa maneira», reforçou.

Inês Morais criticou ainda o grupo dos «três pastorinhos» (Daniela, David e Fábio): «Gosto da tua postura esta semana, espero que não sejas comigo pelos três pastorinhos. Acho que o excesso de confiança que estás agora, já está a ser prejudicial, como vimos ontem, fruta podre cai sozinha».

«Dou-te um conselho, gosto de te ver assim, mas não venhas com essa exuberância toda, isto não é a Junta de Freguesia, não é um partido, não és um senhor populista», continuou.

A meio do debate, Daniela Ventura interveio criticando mais uma vez a postura da colega. Inês Morais atirou: «Eu prefiro muito mais aparecer ali com aquela postura do que aparecer com postura de vítima. Tu apareceste ali como um anjinho, que não é o que és», as duas entraram num bate-boca.