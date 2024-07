Inês Morais, vencedora do Big brother, está de férias com um concorrente de reality show. Saiba quem

Depois de ter vencido o Big Brother, Inês Morais tem continuado na mira dos fãs do reality show, através das redes sociais. Desta vez, Inês tem partilhado no seu Instagram, algums momentos únicos e memoráveis, das férias que está a ter neste momento.

Surpreendeu todos aos aparecer numa fotografia, ao lado de um ex-colega da casa mais vigiada do país.

Percorra a galeria e saiba com quem está Inês Morais!

Já no dia de ontem, 30 de julho de 2024, Fábio Caçador, também ex-colega de Inês no Big Brother, esteve no Dois às 10, em que opinou sobre a vitória de Inês: «Para mim a justa vencedora teria sido a Daniela...a Inês expôs muita coisa má cá para fora».

Durante conversa, Fábio Caçador partilhou ainda as suas origens, levando-nos aos lugares que marcaram sua infância em Safara, no Alentejo. O seu pai, José, expressou, pela primeira vez, orgulho do filho pela prestação no programa. Momento esse que levou o terceiro classificado a emocionar-se. Cláudio Ramos não deixou passar em branco uma das questões mais aguardadas ao ex-concorrente: «Como está a relação com a Catarina Sampaio?». Fábio revelou que se mantêm amigos e nada mais.