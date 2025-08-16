Inês Morais critica postura de Jéssica Vieira no Big Brother Verão: «Soa-me forçado»

Inês Morais critica mudança de atitude de Jéssica Vieira no Big Brother Verão: «Soa-me forçado»

Na última semana, Jéssica Vieira voltou a confrontar Catarina Miranda dentro da casa do Big Brother Verão e acabou por dividir opiniões entre os fãs do reality show. No Extra de sexta-feira, 15 de agosto, Inês Morais deixou uma opinião frontal sobre o comportamento da concorrente.

A vencedora do Big Brother 2024 e do Secret Story – Desafio Final começou por analisar a postura de Jéssica Vieira:

«Depois das imagens a Jéssica ganhou confiança e por mim está tudo certo, mas acaba por acontecer, para mim, o que aconteceu com a Kina. No início eles habituam-nos a uma coisa e depois, de um momento para o outro, mudam o chip e começam com provocações, começam a agir de uma maneira que nós não estamos habituados».

Inês Morais defendeu que a concorrente deveria ter mostrado este lado desde o arranque do programa: «Por exemplo, eu preferia que a Jéssica tivesse entrado assim, adorava, e agora, de um momento para o outro, soa mais estranho. Esta provocação, por exemplo, eu nem sequer revejo a Jéssica nisto, não percebi porque é que ela o fez, não percebo este comentário, não gostei do comentário e pronto».



«Eu não gosto de ver, porque não é aquilo que nos habituaram e soa-me forçado e eu não gosto. Acho sinceramente que foi um retrocesso, na minha opinião», rematou.