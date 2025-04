A reação de Inês Morais ao post de Joana Diniz

Joana Diniz brilha na abertura do seu novo salão mas há um detalhe que rouba todas as atenções

Joana Diniz partilhou este fim de semana um look total preto no Instagram, num registo descontraído em frente ao espelho, onde deixou a barriga à mostra. "Bom fim de semana para todos 😘", escreveu na legenda, arrancando de imediato uma onda de reações por parte dos seguidores.

Entre os muitos comentários, destacou-se o de Inês Morais, vencedora do "Secret Story", que reagiu com a expressão espanhola "Ostia", demonstrando surpresa e admiração. Joana, sempre bem-disposta, respondeu com humor: "@ineesmoraisc até choram 😂".

Outros fãs também não pouparam elogios, escrevendo mensagens como "Poderosíssima 🔥🖤", "Linda, minha querida Joaninha 😍🔥🔥❤️" e "Lindaaaaa😍 sou tua fã ❤️👏", reforçando o carinho que têm pela ex-concorrente da "Casa dos Segredos".

Com este post, Joana Diniz voltou a mostrar a sua boa forma e o seu carisma, conquistando ainda mais o coração dos seus seguidores.

