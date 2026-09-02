Inês Morais no BB All Stars? Mensagem enigmática de João Ricardo dá que falar

A contagem decrescente para a estreia do BB All Stars já começou e, com ela, aumentam também as especulações em torno dos nomes que poderão fazer parte desta edição especial. Desta vez, foi João Ricardo quem deu azo a uma nova onda de rumores, depois de fazer uma publicação sobre Inês Morais.

O ex-concorrente do Secret Story recorreu aos stories do Instagram para partilhar uma fotografia de Inês Morais, acompanhada de uma mensagem que rapidamente chamou a atenção: “E a tri-campeã”.

A expressão não passou despercebida. Ao chamar “tri-campeã” a Inês Morais, João Ricardo pareceu antecipar uma possível terceira vitória da jovem num reality show — algo que, naturalmente, levantou a questão sobre uma eventual presença no BB All Stars.

Mas a publicação durou pouco tempo tal como estava.

Pouco depois, João Ricardo voltou às redes sociais para corrigir a expressão e alterou “tri-campeã” para “bi-campeã”. A acompanhar a correção, deixou ainda uma frase que veio tornar a situação ainda mais curiosa: “Desculpem, a minha vontade falou mais alto.”

A explicação acabou por deixar espaço para interpretações. Terá sido apenas uma brincadeira de João Ricardo ou a frase inicial refletia aquilo que gostaria de ver acontecer no programa? A verdade é que o ex-concorrente não esclareceu o motivo que o levou a falar inicialmente numa “tri-campeã”.

Inês Morais é, naturalmente, um nome que desperta interesse entre os fãs dos reality shows e, perante uma publicação tão específica e uma posterior correção, a possibilidade da jovem estar associada à nova edição não deixa de ser tema de conversa.

O BB All Stars estreia a 6 de setembro de 2026 e promete reunir algumas das figuras mais marcantes dos reality shows portugueses. Até lá, as redes sociais continuam a ser terreno fértil para pistas, rumores e interpretações — e a publicação de João Ricardo é mais um episódio a juntar à equação.

Resta agora perceber se as palavras do ex-concorrente não passaram de uma manifestação de desejo ou se haverá algo mais por detrás do enigmático “tri-campeã”. Para já, João Ricardo corrigiu a frase. Mas a primeira versão já tinha ficado registada — e deixou uma pergunta no ar: poderá Inês Morais estar prestes a regressar à casa mais vigiada do país?