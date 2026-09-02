Inês Morais no BB All Stars? Mensagem enigmática de João Ricardo dá que falar

Ao Minuto

19:50
Lágrimas sem fim: Sara é surpreendida pelo pai - Big Brother
03:03

Lágrimas sem fim: Sara é surpreendida pelo pai

19:45
Após sanção, Sara desaba em lágrimas e não se conforma - Big Brother
03:22

Após sanção, Sara desaba em lágrimas e não se conforma

19:41
Raquel ao barulho: Sara desaba em lágrimas e Nuno apoia-a - Big Brother
03:11

Raquel ao barulho: Sara desaba em lágrimas e Nuno apoia-a

19:39
«Finalmente»: Uma das comentadoras mais polémicas e pedidas regressa ao Big Brother All Stars - Big Brother

«Finalmente»: Uma das comentadoras mais polémicas e pedidas regressa ao Big Brother All Stars

19:18
Sara entra na máquina do tempo e abre o coração com o 'Big' - Big Brother
04:13

Sara entra na máquina do tempo e abre o coração com o 'Big'

18:53
«Quem apresentavam a um amigo?»: As respostas dos concorrentes surpreendem - Big Brother
04:46

«Quem apresentavam a um amigo?»: As respostas dos concorrentes surpreendem

18:51
«Na minha vida não é fácil»: Ana Luísa abre o coração ao falar com os colegas - Big Brother
04:14

«Na minha vida não é fácil»: Ana Luísa abre o coração ao falar com os colegas

18:45
Na máquina do tempo, Nuno recorda os pais e o momento é emocionante - Big Brother
03:56

Na máquina do tempo, Nuno recorda os pais e o momento é emocionante

18:39
Concorrentes têm pequeno-almoço «mágico» e fazem promessas - Big Brother
04:03

Concorrentes têm pequeno-almoço «mágico» e fazem promessas

18:30
Tensão no ar! Concorrentes comentam Tatiana... e a concorrente assiste em estúdio - Big Brother
04:51

Tensão no ar! Concorrentes comentam Tatiana... e a concorrente assiste em estúdio

17:48
A poucos dias do fim, Boris mostra-se fortemente desiludido - Big Brother
05:30

A poucos dias do fim, Boris mostra-se fortemente desiludido

17:30
O fim aproxima-se e as picardias continuam: «Embirraste» - Big Brother
02:21

O fim aproxima-se e as picardias continuam: «Embirraste»

17:16
Ana Luísa recorda momento impactante - Big Brother
10:58

Ana Luísa recorda momento impactante

16:39
Big Brother All Stars promete recorde do mundo e «furacões icónicos»: Maria Botelho Moniz revela detalhes bombásticos - Big Brother

Big Brother All Stars promete recorde do mundo e «furacões icónicos»: Maria Botelho Moniz revela detalhes bombásticos

14:44
«Isto é o Nuno...»: Concorrente emociona-se com as palavras dos colegas - Big Brother
05:16

«Isto é o Nuno...»: Concorrente emociona-se com as palavras dos colegas

12:41
Boris atira-se para a piscina com Vanessa no colo. Veja o momento completo - Big Brother
02:37

Boris atira-se para a piscina com Vanessa no colo. Veja o momento completo

12:34
Por esta ninguém esperava: Boris é amigo de um artista famoso e faz questão que ele esteja na final - Big Brother
02:26

Por esta ninguém esperava: Boris é amigo de um artista famoso e faz questão que ele esteja na final

12:21
Sara e Nuno fazem jogo hilariante e o desfecho é inédito - Big Brother
01:08

Sara e Nuno fazem jogo hilariante e o desfecho é inédito

11:59
«Não vos vou resumir às coisas más»: Vanessa abre o coração com os colegas - Big Brother
11:54

«Não vos vou resumir às coisas más»: Vanessa abre o coração com os colegas

11:31
Ana Luísa faz desabafo comovente: «Cheguei a duvidar de mim própria...» - Big Brother
05:56

Ana Luísa faz desabafo comovente: «Cheguei a duvidar de mim própria...»

11:26
«Pensei que já tinha encerrado este capítulo»: está confirmada a primeira comentadora do Big Brother All Stars - Big Brother

«Pensei que já tinha encerrado este capítulo»: está confirmada a primeira comentadora do Big Brother All Stars

11:17
Sara e João Ventura voltam a protagonizar uma discussão acesa: «Viste como falaste agora?» - Big Brother
01:40

Sara e João Ventura voltam a protagonizar uma discussão acesa: «Viste como falaste agora?»

11:12
Ventura é implacável com Nuno: «Foste uma marioneta no jogo dela» - Big Brother
03:02

Ventura é implacável com Nuno: «Foste uma marioneta no jogo dela»

11:08
«Confiei e bati com a cabeça»: Sara mostra-se arrependida da proximidade com esta concorrente - Big Brother
02:53

«Confiei e bati com a cabeça»: Sara mostra-se arrependida da proximidade com esta concorrente

10:32
Nuno explica o motivo do nome carinhoso pelo qual a irmã lhe chama: «Jojo» - Big Brother
02:55

Nuno explica o motivo do nome carinhoso pelo qual a irmã lhe chama: «Jojo»

Acompanhe ao minuto

Inês Morais no BB All Stars? Mensagem enigmática de João Ricardo dá que falar

  • Sofia Noval Baptista
Inês Morais no BB All Stars? Mensagem enigmática de João Ricardo dá que falar - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

A poucos dias da estreia do BB All Stars, uma publicação de João Ricardo nas redes sociais está a alimentar a especulação em torno de Inês Morais. O ex-concorrente do Secret Story partilhou uma fotografia da antiga vencedora e chamou-lhe “tri-campeã”, antes de voltar atrás e corrigir a expressão. “Desculpem, a minha vontade falou mais alto”, justificou.

A contagem decrescente para a estreia do BB All Stars já começou e, com ela, aumentam também as especulações em torno dos nomes que poderão fazer parte desta edição especial. Desta vez, foi João Ricardo quem deu azo a uma nova onda de rumores, depois de fazer uma publicação sobre Inês Morais.

O ex-concorrente do Secret Story recorreu aos stories do Instagram para partilhar uma fotografia de Inês Morais, acompanhada de uma mensagem que rapidamente chamou a atenção: “E a tri-campeã”.

A expressão não passou despercebida. Ao chamar “tri-campeã” a Inês Morais, João Ricardo pareceu antecipar uma possível terceira vitória da jovem num reality show — algo que, naturalmente, levantou a questão sobre uma eventual presença no BB All Stars.

Mas a publicação durou pouco tempo tal como estava.

Pouco depois, João Ricardo voltou às redes sociais para corrigir a expressão e alterou “tri-campeã” para “bi-campeã”. A acompanhar a correção, deixou ainda uma frase que veio tornar a situação ainda mais curiosa: “Desculpem, a minha vontade falou mais alto.”

A explicação acabou por deixar espaço para interpretações. Terá sido apenas uma brincadeira de João Ricardo ou a frase inicial refletia aquilo que gostaria de ver acontecer no programa? A verdade é que o ex-concorrente não esclareceu o motivo que o levou a falar inicialmente numa “tri-campeã”.

Inês Morais é, naturalmente, um nome que desperta interesse entre os fãs dos reality shows e, perante uma publicação tão específica e uma posterior correção, a possibilidade da jovem estar associada à nova edição não deixa de ser tema de conversa.

BB All Stars estreia a 6 de setembro de 2026 e promete reunir algumas das figuras mais marcantes dos reality shows portugueses. Até lá, as redes sociais continuam a ser terreno fértil para pistas, rumores e interpretações — e a publicação de João Ricardo é mais um episódio a juntar à equação.

Resta agora perceber se as palavras do ex-concorrente não passaram de uma manifestação de desejo ou se haverá algo mais por detrás do enigmático “tri-campeã”. Para já, João Ricardo corrigiu a frase. Mas a primeira versão já tinha ficado registada — e deixou uma pergunta no ar: poderá Inês Morais estar prestes a regressar à casa mais vigiada do país?

Junte-se ao nosso WhatsApp
Temas: Inês Morais João Ricardo BB All Stars

Relacionados

Comprido e cheio de folhos: O vestido de Inês Morais fez furor e pode comprá-lo por um preço imperdível

Fora do Desafio Final, João Ricardo declara-se a ex-concorrente de forma inesperada: «Sei que foi complicado para ela...»

João Ricardo declara-se a ex-concorrente e internet levanta rumores: «Ela aparece e atura-me»

A lista de João Ricardo para o BB All Stars estava completa… até se lembrar de Marcia Soares: «Pode ser que ela fique chateada»

Fora da Casa

Última hora! Já nasceu o filho de Sara Sistelo e Moisés Figueira: veja aqui a primeira imagem do bebé

Há 1h e 16min

Vencedora do Secret Story vive drama: «Nunca estamos preparados (...) não tem cura»

Há 2h e 41min

Já eram conhecidos antes do Reality: Juntos há 22 anos e com dois filhos, são das famílias mais bonitas do País

Há 3h e 37min

Foto rara: Maria Botelho Moniz mostra lado mais sexy em biquíni. E a silhueta esculpida chama à atenção

Hoje às 15:46

Catarina Miranda muda-se para nova casa com piscina. E a decoração faz lembrar um resort de luxo

Hoje às 12:55

Casa nova, vida nova: Catarina Miranda mostra refúgio de sonho após fim de namoro. E as fotos provam o luxo

Hoje às 12:39
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Catarina Miranda muda-se para nova casa com piscina. E a decoração faz lembrar um resort de luxo

Hoje às 12:55

Terminou uma relação de cinco anos, mas voltou a encontrar o amor. Agora, Eva Pais anuncia importante novidade: «Voltei...»

Hoje às 10:56

Foto rara: Maria Botelho Moniz mostra lado mais sexy em biquíni. E a silhueta esculpida chama à atenção

Hoje às 15:46
02:26

Por esta ninguém esperava: Boris é amigo de um artista famoso e faz questão que ele esteja na final

Hoje às 12:34
02:37

Boris atira-se para a piscina com Vanessa no colo. Veja o momento completo

Hoje às 12:41
Ver Mais

Notícias

Última hora! Já nasceu o filho de Sara Sistelo e Moisés Figueira: veja aqui a primeira imagem do bebé

Há 1h e 16min

«Finalmente»: Uma das comentadoras mais polémicas e pedidas regressa ao Big Brother All Stars

Há 1h e 32min

Vencedora do Secret Story vive drama: «Nunca estamos preparados (...) não tem cura»

Há 2h e 41min

Já eram conhecidos antes do Reality: Juntos há 22 anos e com dois filhos, são das famílias mais bonitas do País

Há 3h e 37min

Inês Morais no BB All Stars? Mensagem enigmática de João Ricardo dá que falar

Hoje às 16:53
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

São o casal mais acarinhado do mundo dos realities. E esta declaração de amor está a comover a Internet

Ontem às 16:43

Está irreconhecível! Veja a impressionante transformação desta cara conhecida após procedimento estético

Ontem às 15:31

Com apenas dois anos, há uma coisa que o filho de Maria Botelho Moniz consegue fazer que a maioria das crianças da sua idade não

Ontem às 14:12

Há uma tradição indispensável na família de Cristina Ferreira: Descubra qual é

Ontem às 09:14

Margarida Castro e Daniel Panelo vivem momentos conturbados: «Temos problemas atrás de problemas»

30 ago, 19:53
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Novo nome confirmado no "Big Brother All Stars". É uma mulher e assume: "Vou arranjar sarilho"

Hoje às 15:51

Prestes a casar-se, Iury Mellany surge com pouca roupa: veja as fotos ousadas!

Hoje às 15:02

"Mais uma vez": já sabe o que aconteceu com o filho mais velho de Gonçalo Quinaz?

Hoje às 12:04

De luto, Marco Costa recorda pessoa especial: "Olha por nós"

Hoje às 11:48

"Perdi muito cabelo": Marcia Soares faz desabafo sobre verão

Hoje às 10:28
Ver Mais Outros Sites