Big Brother: Inês Morais tem muito a dizer sobre Luís Gonçalves e não é positivo

Inês Morais, vencedora do Secret Story-Desafio Fial e do Big Brother 2024, tem muitas opiniões sobre a atual edição do Big Brother. A empresária falou sobre Luís Gonçalves, um dos concorrentes que mais tem marcado a história e a casa mais vigiada do País.

Inês criticou a postura do ex-fuzileiro. «O Luís anda muito chato, quer discutir por tudo e por nada», declarou. «Acalma-te homem, já tens tudo a teu favor, escusas de forçar», disse ainda.

Recorde-se que Inês Morais já veio a publico frisar que apreciava a maneira de ser de Erica Reis. Por seu lado, Luís Gonçalves tem o apoio de Bruno Savate, histórico e popular concorrente dos reality shows da TVI, que também já foi vencedor.

Quem é Luís Gonçalves?

Atualmente, Luís Gonçalves é Personal Trainer, mas tem uma vasta experiência militar, tendo sido Ranger, Fuzileiro e GNR durante 12 anos.

Afirma ter um sentido de justiça extremamente apurado e, no Big Brother, vai fazer questão de dizer sempre o que pensa.



Atualmente, está solteiro e é pai de uma filha de 13 anos.



Luís Gonçalves inscreveu-se no programa com um único objetivo: vencer os 100.000€ e fazer história na televisão portuguesa.