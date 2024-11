Inês Morais arrasa postura de Renata: «Enganou-se na porta do casting, ela queria ir para A Sentença»

A cadeira quente do dia 13 de novembro continua a dar que falar! E o momento não escapou ao olhar atento da vencedora do Big Brother 2024. Inês Morais recorreu às redes sociais para tecer um comentário irónico acerca da postura de Renata, que acusou Diogo Alexandre de cometer 'crimes'.

Na rede social 'X', Inês Morais escreveu:

«Meritíssima Renata enganou-se na porta do casting, ela queria ir para A Sentença»

Sobre a Cadeira Quente onde tudo aconteceu...

Renata ataca Juliana e esta fica em lágrimas : Renata criticou postura de Juliana e o caos instalou-se.

: Renata criticou postura de Juliana e o caos instalou-se. Confronto com Diogo Alexandre: Renata criticou severamente Diogo Alexandre por comentários que considerou inapropriados, acusando-o de ultrapassar limites no jogo.

Renata criticou severamente Diogo Alexandre por comentários que considerou inapropriados, acusando-o de ultrapassar limites no jogo. Indignação e frustração: Visivelmente exaltada, Renata expressou a sua indignação pela falta de respeito e pela forma como os limites foram testados dentro da casa.

Após o Especial do «Secret Story» desta quarta-feira, 13 de novembro, Renata abordou o episódio de choro vivido por Juliana, que se sentiu provocada por João Ricardo e Ruben. Visivelmente exaltada, Renata fez questão de sublinhar a sua perspetiva sobre o assunto.

«Eu não gosto de vir para aqui chorar nem dizer que estou a ter ansiedade. Ontem, antes de pôr os chinelos do Diogo na piscina, eu estava a ter um ataque de ansiedade, estava sem ar, e não chorei, não esperneei, porque eu sei onde estou e sei os caminhos apertados em que me meto. A Juliana predispôs-se em algum momento com estas brincadeiras. Minutos antes, o Gonçalo, que é amigo dela, fez uma piada, e se a Juliana não quisesse estar incluída nessas piadas de roast que eles estavam a fazer mutuamente, tinha chegado à beira do Gonçalo e tinha dito para não a colocar nesse papel», começou por explicar.

Renata criticou ainda a forma como a situação foi encarada pelos restantes concorrentes: «A partir do momento em que uma pessoa próxima da Juliana, que devia conhecer e saber que ela não estava bem, a mete nesta brincadeira, ambas as partes, que são o Ruben e o João, sentem legitimidade para brincar com ela. Realmente não perceberam a situação da Juliana, que ela estava mal. Não é preciso chorar, espernear e levantarmos a mão para dizer que estamos a ter um ataque de ansiedade ou que estamos desconfortáveis».

A concorrente não escondeu a sua frustração e relembrou a indiferença que sentiu no dia do seu aniversário: «Alguém veio à minha beira quando eu passei a minha noite toda de aniversário a chorar? Ninguém veio! Mas não é preciso exteriorizar, porque ontem a Juliana sentou-se aqui e criticou-me. Quis saber como é que eu estava? Não quis! Sejam parciais».

Renata garantiu que o seu objetivo não era criticar Juliana: «Eu tenho compaixão porque a Juliana está mal, estou a dizer que toda a gente tem que ter compaixão e respeito por todos aqui».

No seguimento da sua intervenção, Renata trouxe à tona um episódio ocorrido na Cadeira Quente, após a gala de domingo, onde confrontou Diogo Alexandre. «Se eu entrar numa brincadeira e compactuar, é porque sei onde me estou a meter e tenho que aguentar. A partir do momento em que, neste domingo, estabeleço um limite em que o Diogo veio fazer aquilo e eu estou calada, no meu canto, não digo uma palavra, o Diogo vê situações após situações de eu levantar-me e ir embora, vê o desconforto na minha cara e sabe que não pode fazer, porque ele não é burro».

A concorrente reforçou a gravidade do incidente, referindo-se a comentários que Diogo fez sobre as roupas e as rastas de Maycon: «Eu, se lhe acusei de um crime no domingo, ele sabe perfeitamente que aquilo é um crime, aquilo é grave, está estabelecido na Constituição da República e isso prevê-se no Código Penal. É real e pode ser punido por lei, é grave».

Renata não deixou margem para dúvidas sobre a seriedade das suas palavras, sublinhando a necessidade de limites claros dentro da casa.