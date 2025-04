Inês Morais é alvo de mensagens de ódio, mas não é a única lesada. Pedrinho também 'leva por tabela': «Desgraçado...»

Inês Morais, vencedora do Secret Story - Desafio Final, recorreu recentemente às suas redes sociais para expor algumas das mensagens negativas que tem recebido. Numa publicação onde ironiza os ataques, a ex-concorrente destaca a onda de comentários depreciativos que lhe são dirigidos, mas termina a mensagem com uma nota positiva de agradecimento aos seus seguidores.

A exposição do ódio digital

Numa primeira partilha, Inês Morais publicou uma fotografia sua na praia, acompanhada de uma legenda sugestiva:

"Vou partilhar convosco alguns dos meus comentários de hate favoritos (sobre mim) que encontrei hoje."

Logo de seguida, a ex-concorrente divulgou uma série de capturas de ecrã com os comentários ofensivos que tem recebido. Entre as mensagens destacam-se insultos como "sorriso falso", "essa pindérica com a mania", "é muito arrogante", "mal educada" e "bruxa". Para além do conteúdo negativo, as mensagens apresentam erros ortográficos evidentes.

Num desses mesmos comentários, os internautas visam o namorado de Inês Morais, conhecido como Pedrinho.

Uma resposta serena e um agradecimento ao apoio dos fãs

Apesar da agressividade dos comentários, Inês Morais optou por uma abordagem serena, sem responder diretamente às críticas. Em vez disso, terminou a sua partilha com uma mensagem de gratidão para os seus seguidores, sublinhando que a sua "caixa de mensagens está cheia de amor".

A atitude da ex-concorrente demonstra uma postura resiliente perante o ódio digital, um fenómeno cada vez mais presente nas redes sociais e que afeta figuras públicas e anónimos.

Ciberbullying e o impacto nas redes sociais

A partilha de Inês Morais volta a trazer para debate o impacto do ciberbullying e da negatividade nas redes sociais. Nos últimos anos, várias figuras públicas têm denunciado ataques gratuitos e mensagens ofensivas, alertando para os efeitos nocivos deste tipo de comportamento.

Perante esta realidade, cresce a necessidade de promover um ambiente digital mais saudável, onde o respeito e a empatia sejam valores fundamentais.

Recorde ainda, no vídeo em baixo, o momento em que Inês Morais se consagrou como a grande vencedora do Secret Story - Desafio Final.