18:20
01:42

18:18
03:35

18:08
03:20

18:01
04:52

17:58
06:06

14:33
04:21

14:30
01:18

14:15
03:59

13:29
02:05

13:24
03:09

13:17
01:36

13:15
01:21

11:51
Gosta ou não de Miranda? Maria Botelho Moniz pressiona Afonso, mas fica sem resposta - Big Brother

11:07
02:32

10:55
06:33

10:52
02:24

09:37
Uma noite cheia de surpresas e convidados especiais: todos os detalhes da final história do Big Brother Verão - Big Brother

09:03
09:23

08:56
05:59

08:53
06:33

08:49
03:29

08:45
00:23

08:36
01:45

08:33
03:26

08:29
01:45

Inês Simões abre as portas da casa nova: mas há um detalhe que gerou discórdia na Internet

  • Hoje às 10:42
Inês Simões abre as portas da casa nova: mas há um detalhe que gerou discórdia na Internet - Big Brother

Inês Simões cumpriu o sonho de comprar uma casa com vista para o mar, mas nem todos gostaram dos pormenores do seu novo refúgio.

Inês Simões concretizou um sonho muito especial! A comentadora do Big Brother comprou uma casa com vista para o mar e abriu as portas do seu novo cantinho para o mostrar aos fãs.

Através das redes sociais, Inês Simões divulgou algumas imagens do seu novo lar, que conta com dois andares, uma vista privilegiada e uma piscina. A comunicadora mostrou ainda alguns detalhes da decoração que escolheu para a sua nova casa. 

«Mais um sonho realizado: a minha nova casa, com vista mar 🌊✨. Fruto do meu trabalho, com esforço e passo a passo. Nada me foi dado de mão beijada (a não ser a educação e os valores que agradeço todos os dias aos meus pais 🙏🏼. Agora é tempo de a transformar no lar da minha família🤍 e vou mostrar-vos cada momento!», escreveu na legenda da publicação.

Percorra a nossa galeria e veja todos os detalhes da casa nova e Inês Simões!

Casa nova de Inês Simões divide opiniões dos fãs

Os fãs ficaram rendidos à nova casa de Inês Simões e encheram a caixa de comentários da publicação de rasgados elogios ao seu bom gosto. «Linda casa minha querida! Que sejam muito felizes nela», «A casa é muito boa», «Muito linda seja feliz 😍»,  «parabéns linda 🏠 felicidades», «Bem gira👏», são alguns dos comentários que se podem ler. 

Apesar de a maioria dos comentários serem positivos, Inês Simões também recebeu algumas críticas, especialmente alusivas ao tamanho da piscina da sua nova casa. A comentadora reagiu de imediato, através de um storie, partilhado no Instagram.

«Acho engraçados alguns comentários e mensagens que tenho recebido em tom de crítica. Exemplos: - A casa tem pouco espaço exterior; - A casa tem uma piscina pequena; - O portão é feio; - Não gosto das escadas.  Se fosse há uns anos, perderia tempo a responder a essa gente. Hoje em dia, apenas sorrio e pens: 'Será que essa pessoa tem sequer piscina? Será que tem casa própria ou arrendada? Será que comprou uma casa sozinha (porque, como sabem, sou divorciada) que foi bem cara?'», começou por dizer.

«Talvez não. Ou talvez sim. Ainda assim, o que me faz seguir em frente e querer cada vez mais é olhar para mim e não perder tempo com a opinião dos outros quando é negativa e mal-intencionada!», findou. 

 

