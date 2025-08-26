Fim da amizade? Inês Simões quebra o silêncio sobre Marcia Soares. E isto vai surpreendê-lo

Bolo especial, look elegante e convidados de luxo: Marcia Soares celebra 32 anos com festa de arromba

Marcia Soares e Inês Simões tornaram-se muito amigas após a participação de Marcia no Big Brother 2023. Inês chegou inclusive a ser agente da ex-concorrente, numa altura em que as duas estavam muito próximas.

No entanto, tudo mudou e as duas afastaram-se, pelo menos nos registos públicos. Tanto é que Marcia Soares fez anos recentemente e Inês Simões não esteve presente no aniversário, tendo sido questionada sobre o assunto.

«E a Marcia? Já não são amigas? Estranhei não teres ido ao aniversário dela. Beijinhos grandes», escreveu uma seguidora, na caixa de comentários de uma publicação de Inês Simões, no Instagram.

A empresária não tardou em responder e esclarecer todas as dúvidas: «Ainda esta semana tivemos a gravar para a Nívea ! 😍 já tem o seu pack? 😘 beijinhos», reagiu Inês Simões.

