Inês Vilhalva implacável com concorrente do Big Brother: «A minha maior dor de cabeça»

No «Dois às 10», Inês Vilhalva, recém-expulsa do «Big Brother», partilhou com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos tudo acerca da experiência no reality show. A icónica 'beta de Cascais' foi a 7ª eliminada do jogo.

Inês começou por revelar que, após a expulsão, sentiu imensas saudades do seu cão, Lucifer. O momento do reencontro foi delicioso: «Eu vinha a pensar no meu cão (...) Foi a loucura, beijinhos e beijinhos, até me tirou a maquilhagem toda».

Ao refletir sobre a saída da casa mais vigiada do país, Inês admitiu ter-se perdido na última semana e que o seu gosto por conversas e fofocas pode ter contribuído para a sua eliminação. A ex-concorrente também abordou a sua relação com Nuno, mencionando uma tentativa de reaproximação dele para evitar nomeações.

A ex-participante comentou que já esperava que Nuno não fosse bem visto pelo público e que Luís estivesse a ter um bom feedback. Inês revelou que sempre desconfiou de Nuno , acreditando que ele usava o carisma para manipular os outros jogadores: «Já estava há espera que o Nuno não fosse muito bem visto».

«Eu via sempre ali qualquer coisa que não me cheirava bem», confessou ainda sobre o ex-colega. A ex-concorrente ressaltou que a responsabilidade não é apenas de Nuno, mas também dos outros que se deixam manipular: «Utilizava o carisma para manipular as pessoas (...) Quem é contra ele, é nomeado. É culpa dos outros que se deixam manipular».

«Ele percebe logo que a coisa está mal», afirmou ainda Inês ao recordar a reação de Nuno após a expulsão do amigo Dinis Almeida.

Inês aborda a sua participação no «Big Brother», explicando como a sua maneira de falar, que apelida de «meia tia de Cascais», se manifestou no jogo: «Eu também sei falar normalmente», garante, mas admite que, «por norma, sai a tia de Cascais».

A ex-concorrente revela que não sentiu pressão para criar uma personagem dentro da casa, afirmando que a sua autenticidade prevaleceu. Inês partilha que as dinâmicas do jogo foram mais desafiantes do que imaginava, levando-a a momentos de vulnerabilidade inesperados. «Eu, por exemplo, sou uma pessoa um bocadinho mais fria, não choro, e ali dei por mim a chorar duas vezes», confessa, surpreendida com a intensidade emocional da experiência.

«Não gosto da jogadora Carolina. Ela é muito mean girl»

Para o fim, a conversa girou em torno do concorrente Luís, que gera discórdia dentro da casa. Considerado o mais difícil de lidar, o seu comportamento é apelidado de «explosivo» Inês partilha que o problema reside no convívio, onde os hábitos de Luís se tornam desconfortáveis: comer de boca aberta e cuspir no lavatório são apenas alguns exemplos que causam desconforto.

Apesar dos seus defeitos, Luís é visto pela ex-concorrente como genuíno e leal, o que o torna uma figura complexa dentro da casa. Saiba mais em TVI Player

«O Nuno era a minha maior dor de cabeça», terminou.