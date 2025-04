Concorrente do Big Brother está de luto pela morte do pai e partilha mensagem arrepiante

Inês Vilhalva, ex-concorrente do Big Brother 2025, está de luto pela morte do pai. A jovem perdeu o progenitor, exatamente uma semana após abandonar a casa mais vigiada do País. Foi Cláudio Ramos que deu a notícia em plena gala deste domingo, justificando assim a sua ausência da plateia. «Queremos mandar um beijinho muito grande à Inês, que hoje não está connosco porque perdeu o pai. A Inês avisou-nos e, por isso, não está aqui na gala. A Inês é extraordinária mesmo», declarou o apresentador, visivelmente emocionado.

Entretanto, Inês Vilhalva quebrou o silêncio dos últimos dias para fazer um agradecimento a todo o apoio que recebeu. «Queridos, agradeço de coração todas as mensagens de carinho e força, mesmo de quem não me conhece pessoalmente. O vosso apoio significa muito neste momento», declarou, acrescentando um emoji de um coração branco.

Inês Vilhalva destacou-se no reality show da TVI por se definir como «a beta alternativa de Cascais».

VEJA TAMBÉM: Afinal, o que fez Adrielle para gerar tanta indignação nos colegas? Isto é o tudo o que precisa saber